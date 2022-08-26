ВМС США решили законсервировать 4 боевых корабля прибрежной зоны спустя всего 2-3 года службы

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Боевые корабли Военно-морских сил США прибрежной зоны неоднократно вызывали критические комментарии скептиков, связанные с колоссальной стоимостью, перерасходом бюджетных средств и распространенными и частыми техническими поломками. Теперь вопросов еще больше, поскольку военно-морское командование решило вывести из эксплуатации 4 корабля. Это удивляет, так как корабли прослужили лишь по два-три года.

Например, боевой корабль USS St. Louis был введен в строй только в августе 2020 года, но ВМС хотят вывести его из эксплуатации в сентябре 2023 года, сразу после того, как кораблю исполнится три года. Для корабля три года не срок. Но бюджет ВМС США на 2023 финансовый год предусматривает вывод из эксплуатации сразу 9 прибрежных боевых кораблей варианта Freedom, которые сталкиваются с проблемами с двигателями. Эти корабли тоже являются одними из новейших в составе американского флота. Четыре корабля были введены в эксплуатацию в период с 2019 года по настоящее время.

Пока Конгресс США запрещает списание кораблей Freedom прибрежной зоны. Но флот находится в затруднительном положении. Списать корабли ВМС не могут, обслуживать их становится все сложнее. Начальник военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей предложил передать или продать корабли странам Южной Америки.

Теперь у ВМС США родилась идея – законсервировать 4 таких боевых корабля. А далее их судьбу можно будет решать уже сообразно конкретной ситуации и обстоятельствам. Посредством консервации кораблей ВМС собираются сэкономить около 3,6 млрд долларов на ремонте и модернизации. В общей сложности американский флот собирается в 2023 году вывести из строя 24 корабля.

Министр военно-морских сил США Карлос Дель Торо, выступая перед Конгрессом, объяснил необходимость консервации кораблей тем, что они не могут выполнять задачи по противостоянию подводным лодкам. Их проектировали более пятнадцати лет назад, и они уже не отвечают современным вызовам, считает министр. Но при этом четыре корабля такого типа сейчас находятся в стадии строительства, что будет с ними, пока непонятно.

Военный эксперт, капитан флота в отставке Ян ван Тол называет прибрежные боевые корабли «проблемой невозвратных расходов». ВМС тратят большие деньги на корабли данного типа. Но улучшить их не получается. Задача усложняется и тем, что корабли новые, их списание вызовет протесты конгрессменов. Сенатор Роджер Уикер, к примеру, считает, что прибрежные боевые корабли вполне могут играть важную роль в операциях ВМС США.

Как считает Уикер, их можно задействовать для сдерживания Китая в Восточной Азии. Списание боеспособных кораблей сенатор называет пустой тратой долларов налогоплательщиков. По его мнению, США не могут позволить себе сокращение военно-морских сил в условиях активизации Китая и наращивания последним потенциала собственного военного флота. Подобной точки зрения придерживается и член Палаты представителей от штата Вирджиния Элейн Луриа.

Но есть и альтернативные точки зрения, близкие к позиции командования Военно-морских сил США. Член Палаты представителей Джеки Шпейер считает, что такие корабли обходятся очень дорого. Поэтому лучше снять с бюджета США это бремя.