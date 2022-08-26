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ЦАМТО

Пентагон: новый пакет военной помощи Украине рассчитан на среднесрочный и долгосрочный периоды

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Зенитно-ракетные комплексы NASAMS
Зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
Источник изображения: Wikimedia Commons

ЦАМТО, 25 августа. Поставки вооружений на Украину в рамках нового пакета помощи, объявленного президентом США Джо Байденом, рассчитаны на среднесрочный и долгосрочный период времени, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны США.

"Объявление представляет начало процесса заключения контрактов на поставку дополнительных приоритетных вооружений Украине в среднем и долгосрочном периоде, – заявили в Пентагоне. – Объявленный в День независимости Украины пакет помощи подчеркивает приверженность США поддерживать Украину продолжительный период".

В сообщении также отмечается, что речь идет о "многолетних инвестициях" для укрепления вооруженных сил киевского режима, а суммарный объем военной помощи с января 2021 года достиг 13,5 млрд. долл.

Новый пакет военной помощи США Украине, о котором в среду объявил Байден, включает в себя шесть ЗРК NASAMS, которые будут поставлены дополнительно к двум, о которых Вашингтон объявлял ранее.

Кроме того, Украина получит 245 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-мм минометных боеприпасов, РЛС контрбатарейной борьбы U24, системы подавления беспилотных летательных аппаратов (UAS), оборудование поддержки, средства борьбы с БЛА Vampire, системы лазерного наведения, а также средства на обучение военных и поддержку.

В среду президент США Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд. долл. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, РЛС, системы защиты от БЛА для обороны в "долгосрочной перспективе".

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Страны
США
Украина
Продукция
NASAMS
Проекты
БПЛА
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