Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине

ЦАМТО, 25 августа. США не исключают возможности поставок истребителей Киеву, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил 24 августа замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

"Я готов заявить вам, что (поставки) истребителей по-прежнему остаются возможным вариантом, просто финальное решение на этот счет пока не принято", – сказал К.Кол в ходе брифинга.

К.Кол также сообщил, что поставки вооружений США Украине в рамках нового пакета военной помощи на 3 млрд. долл. начнутся в ближайшие несколько месяцев.

"Поставки начнутся в предстоящие несколько месяцев и будут продолжаться в течение нескольких лет", – сказал Кол в ходе брифинга для журналистов.

Ранее в среду США объявили о выделении Киеву крупнейшего пакета военной помощи стоимостью почти 3 млрд. долл. Таким образом, общий объем выделенной Вашингтоном оборонной поддержки Украине при администрации президента Джо Байдена достиг 13,5 млрд. долл.