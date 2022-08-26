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ЦАМТО

Расчеты 203-мм САУ "Малка" ЗВО выполняют огневые задачи в ходе специальной военной операции

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Расчеты российских САУ "Малка" точной стрельбой уничтожили позиции и батареи крупнокалиберных пушек ВСУ.
Расчеты российских САУ "Малка" точной стрельбой уничтожили позиции и батареи крупнокалиберных пушек ВСУ.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 25 августа. Артиллерийские подразделения ВС РФ в ходе специальной военной операции продолжают выполнять огневые задачи по поражению огневых позиций артиллерии и зенитных ракетных комплексов ВСУ, опорных пунктов, пунктов управления и районов сосредоточения украинской военной техники.

Разведка целей и наведение артиллерийских орудий проводится в дневное и ночное время с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Очередной видеоролик с демонстрацией работы расчетов 203-мм самоходных артиллерийских установок "Малка", представлен на сайте Минобороны.

Как говорится в комментарии к видеоролику, в ходе проведения специальной военной операции расчеты самоходных артиллерийских установок (САУ) "Малка" наносят точные удары по назначенным целям на больших дальностях. Слаженные расчеты 203-мм САУ "Малка" ведут боевую стрельбу с огневых позиций осколочно-фугасными снарядами на дальности до 40 км.

Самоходные артиллерийские установки "Малка" Западного военного округа выезжают из укрытий на огневые позиции.

Расчет разворачивается и наводится за считанные минуты. Снаряд калибром 203 мм. Несут вдвоем, система подачи в ствол автоматическая. О том, какой разрушительной силой обладает орудие, можно судить даже просто наблюдая за самим выстрелом.

Точные удары "Малка" способна наносить с удаления в несколько десятков километров. Удары корректируются с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Для орудия практически нет недосягаемых целей. "Особенности данного орудия – большой калибр, дальность, поражение любых целей: танки, доты, укрепрайоны, подавление артиллерийских систем. Любую задачу может выполнить…", – рассказал старший наводчик расчета САУ "Малка" Иван.

Проводится подавление артиллерийских систем, в том числе западного производства. Результат работы "Малки" виден на кадрах объективного контроля, снятых беспилотником.

Артиллеристы Западного военного округа уничтожили позиции противника, поразив американские гаубицы М777, поставленные на вооружение подразделениям ВСУ.

Американские гаубицы способны также работать со значительного удаления, мобильны и имеют небольшие размеры. Но сокрушительная огневая мощь, дальнобойность, высокая точность и скорость наведения "Малки" делает все достоинства западных орудий бесполезными.

Расчеты гаубиц "Малка" покидают огневые позиции, но только чтобы отправится уже на новые. Артиллерийские дуэли ведутся в любое время дня и ночи, говорится в комментарии Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Российской Федерации.

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