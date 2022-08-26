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Военное обозрение

Американский канал: Чем дольше на Украине идут боевые действия, тем меньше остаётся запасов оружия у Украины и для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Западные аналитики провели исследование, основным вопросом которого стала помощь, оказываемая разными странами Украины. Отмечается, что выделение «рекордного объёма» помощи Киеву от администрации Байдена (2,98 млрд долларов) связано не столько со щедростью Белого дома, сколько с тем, что другие страны идут по пути сокращения объёмов своей помощи. Американским властям в такой ситуации приходится брать на себя всё больше, чтобы компенсировать снижение материальной поддержки со стороны, например, ряда европейских государств. Отмечено, что если ранее помощь из Британии Украине оценивалась миллиардами фунтов стерлингов, то накануне уходящий в отставку Борис Джонсон пообещал лишь 87 млн.

На таком фоне американский телеканал CNN вышел с репортажем, где говорится, что оказывать помощь Украине всё сложнее. Киевские власти заявляют, что для поддержания приемлемого уровня жизни Украине нужно ежемесячно выделять не менее 5 млрд долларов, но ничего подобного не происходит. Мало того, основные выделяемые средства идут не на повышение уровня жизни, а на военные нужды, причём эти расходы сложно контролировать.

CNN:

Официальные лица в Европе и США считают, что суровая зима, продовольственная инфляция, кризис в топливно-энергетической сфере могут сказаться на единстве позиции Запада в отношении Украины по оказанию военной помощи. Представитель НАТО уже сейчас констатирует снижение объёмов оружия, которое могло бы быть направлено Украине.

Американский репортёр прямо говорит о том, что пока поставляемое Западом Украине оружие «помогает выстоять», но чем дольше длятся боевые действия, «тем меньше этих запасов оружия будет как на Украине, так и в тех странах, которые ей помогают».

Канал ссылается на американского чиновника, который сетует на «сложности медийной составляющей». Он отмечает, что сейчас боевые действия перешли в позиционную стадию:

Нет даже возможностей для того, чтобы сделать и распространить фото.

Другими словами, чиновник обеспокоен тем, что всё сложнее представить западной общественности ситуацию на Украине «как победу». Особенно на фоне того, что западный обыватель всё больше обращает внимания не на Украину, а на цены в магазине возле его дома, на стоимость топлива на АЗС.

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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