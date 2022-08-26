Пентагон: военная помощь США Киеву должна показать РФ, что ее теория победы не сработает

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол выразил надежду, что это станет для России стимулом к тому, чтобы прекратить боевые действия и перейти к переговорам

ВАШИНГТОН, 24 августа. /ТАСС/. Новый пакет американской военной помощи Киеву призван в том числе продемонстрировать России, что она, по мнению администрации США, не сможет продержаться дольше Запада в нынешнем противостоянии с ним. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"Я неоднократно ясно давал понять, что в значительной степени причина данного обязательства [Вашингтона перед Киевом в сфере оказания военной помощи] заключается в том, чтобы в действительности бросить вызов теории победы [президента России Владимира] Путина", - утверждал заместитель главы американского военного ведомства. По его мнению, теория победы российского руководства заключается в том, что Россия "может продержаться [в нынешней геополитической ситуации] дольше всех остальных (то есть не откажется от принятых решений, несмотря на все санкции и давление Запада - прим. ТАСС)".

"Такие пакеты сигнализируют о том, что мы предоставляем помощь Украине не только сейчас, но и о том, что будет стабильный поток содействия, растянутый на много месяцев и лет", - считает Кол.

"Конечно, мы надеемся, что пакет [военной помощи Киеву], сформированный за счет использования механизма заказа [вооружений у американского военно-промышленного комплекса, а не их выделения из имеющихся запасов], помогает подать особенный сигнал Путину, заключающийся в том, что он не сможет попросту ждать дольше, чем все остальные. Будем надеяться, это станет для России стимулом к тому, чтобы прекратить боевые действия и перейти к переговорам", - добавил замминистра. По его словам, упомянутый метод оказания помощи путем заказа у американского ВПК различных систем оружия означает на практике, что некоторые такие виды военной техники поступят Киеву лишь через 1-3 года.