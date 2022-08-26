Войти
Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: в августе из портов Украины 36 судов вывезли более 746 тыс. тонн сельхозпродукции

444
0
0
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны России сообщило, что с начала августа, согласно международным договоренностям, украинские порты покинули 36 судов, которые вывезли свыше 746 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

"В рамках реализации "Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из портов Украины" с 1 августа из украинских портов обеспечен выход 36 сухогрузов, в том числе 19 заблокированных", - сказал в среду на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, этими судами вывезено 746037 тонн продовольствия - 511700 тонн кукурузы, 28850 тонн подсолнечного масла, 50301 тонна муки, 11000 тонн сои, 79172 тонны пшеницы, 2914 тонн семян подсолнечника, 18 500 тонн комбикорма, 14000 тонн сахарной свеклы, 29600 тонн рапса.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

"В шести портах - Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный - остаются заблокированными 51 иностранное судно из 14 государств. Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств", - сказал Мизинцев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Похожие новости
17.05.2022
Режим тишины. Как эвакуируют раненых с «Азовстали»
22.04.2022
Турецкие дроны разлетаются по белу свету
16.12.2020
Вторая Приднестровская
03.02.2020
Балансирование на краю катастрофы
26.01.2016
Место в историях
20.09.2012
Страны «тропической» Африки в структуре мирового экспорта/импорта вооружений
30.01.2007
Армия Туркмении: 15 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.08 10:02
  • 23
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 26.08 09:23
  • 1
В США российский Ту-95 назвали летающим музеем истории
  • 26.08 08:25
  • 1
«Россия может закидать Европу и США ракетами Х-22. Взять количеством»
  • 26.08 08:01
  • 30553
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.08 06:31
  • 2
Эксперт прокомментировал решение об увеличении численности российской армии
  • 25.08 22:47
  • 1
Россия ожидает переговорного решения конфликта на Украине
  • 25.08 22:01
  • 1
Шойгу назвал сознательным решением замедление темпов наступления в ходе СВО
  • 25.08 17:21
  • 4
Медведев и Мантуров на встрече обсудили обеспечение поставок вооружений для нужд ВС РФ
  • 25.08 12:41
  • 0
Историческая правда, которую Польша намерена перековать корейским железом
  • 25.08 12:20
  • 7
Какие цели преследует наступление на Николаев
  • 25.08 06:11
  • 1
В NASA заявили, что зонд DART 26 сентября столкнется с астероидом
  • 25.08 05:38
  • 70
Экс-командующий выступает за увеличение численности ВДВ
  • 24.08 15:40
  • 0
Иллюзия обмана. Какую участь поляки готовят для «полка Калиновского»
  • 24.08 15:23
  • 1
От прошлых отношений Финляндии и России мало что осталось
  • 24.08 14:44
  • 1
Системе экспортного контроля Республики Беларусь исполнилось 30 лет