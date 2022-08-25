США в рамках очередного пакета помощи передадут Украине артиллерийские боеприпасы, беспилотники, ЗРК - Пентагон

Также будут переданы ракетные системы с лазерным наведением

Вашингтон. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Власти США в рамках очередного пакета помощи Украине передадут Киеву артиллерийские снаряды, зенитные ракетные комплексы, беспилотники, сообщает в среду Пентагон.

В сообщении американского оборонного ведомства отмечается, что речь идет о максимум 245 тыс. снарядов для 155-мм артиллерии, максимум 65 тыс. снарядов для 120-мм минометов. Также США собираются поставить Украине шесть зенитных ракетных комплексов NASAMS, 24 противоартиллерийских РЛС, разведывательные беспилотники PUMA, средства борьбы против беспилотников VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением.

Также предусматривается передача средств для финансирования деятельности украинских вооруженных сил. В частности, эти деньги планируется использовать для финансирования подготовки военных.

Ранее в среду президент США Джо Байден сообщил, что Вашингтон предоставит Украине новый пакет помощи в области безопасности на сумму около $2,98 млрд.