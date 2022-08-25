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ЦАМТО

Американская компания VSE Corporation проведет ТОиР 10 боевых кораблей ВМС Египта

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Фрегат типа «Оливер Хазард Перри»
Фрегат типа «Оливер Хазард Перри».
Источник изображения: US.Navy

ЦАМТО, 24 августа. Американская компания VSE Corporation заключила дополнительный контракт стоимостью 85,99 млн. долл. на техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт 10 надводных боевых кораблей ВМС Египта.

Как сообщает Defenceweb.co.za со ссылкой на пресс-релиз Министерства обороны США, большая часть (80%) работ по контракту будет выполнена за пределами континентальной части США. Как ожидается, работы будут завершены к марту 2023 года.

Техническому обслуживанию и капитальному ремонту подлежат четыре фрегата класса "Оливер Хазард Перри", четыре быстроходных ракетных корабля и два минных тральщика.

Контракт заключен без проведения конкурса, поскольку только один претендент удовлетворял требованиям ВМС Египта.

Издание напоминает, что в июле прошлого года с VSE Corporation был заключен начальный контракт стоимостью 41 млн. долл. на оказание технической поддержки корабельного состава ВМС Египта. Контракт включал опционы, исполнение которых увеличит совокупную стоимость соглашения до 77,55 млн. долл.

В июле 2019 года издание Shephard Media сообщило, что VSE окажет инженерно-техническую поддержку ВМС Египта в рамках программы "Иностранные военные продажи", предусматривающую обслуживание фрегатов класса "Оливер Хазард Перри", быстроходных ракетных кораблей, минно-тральных кораблей, 25- и 28-метровых патрульных катеров.

С 1994 по 1998 гг. правительство Египта приобрело в США два фрегата класса "Нокс" и три класса "Оливер Хазард Перри" на общую сумму 165,6 млн. долл. Кроме того, в сентябре 1996 года США предоставили египетскому правительству в виде гранта еще один фрегат класса "Оливер Хазард Перри". ВМС Египта использовали данные корабли для патрулирования Средиземного моря, защиты Суэцкого канала, участия в совместных учениях с ВМС США.

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Страны
Египет
США
Проекты
Oliver Hazard Perry
Военные учения
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