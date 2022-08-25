На Украине под руководством специалистов США разрабатывались компоненты биологического оружия - Шойгу

Пентагон финансировал свыше 30 украинских биолабораторий

Ташкент. 24 августа. ИНТЕРФАКС - В рамках реализации на Украине американской военно-биологической программы разрабатывались компоненты биологического оружия, шёл сбор и вывоз на территорию США штаммов опасных микроорганизмов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в среду.

"Особо хочу отметить вскрытые в ходе специальной операции факты реализации на Украине американской военно-биологической программы. Обнародованные нами документы подтверждают, что Пентагон финансировал более 30-ти украинских биолабораторий. Исследования повышенной опасности проводились тайно, при участии и под руководством специалистов из США", - сказал Шойгу.

В рамках этой программы, сообщил он, "разрабатывались компоненты биологического оружия, тестировались методики дестабилизации эпидемиологической обстановки, осуществлялся сбор и вывоз в Соединённые Штаты Америки".