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ТАСС

Антитеррористические учения ШОС "Мирная миссия - 2023" пройдут в России

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Военнослужащие вооруженных сил Пакистана во время учений ШОС "Мирная миссия-2018" в Чебаркуле
Военнослужащие вооруженных сил Пакистана во время учений ШОС "Мирная миссия-2018" в Чебаркуле.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также напомнил, что осенью этого года "предстоит серия маневров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане"

ТАШКЕНТ, 24 августа. /ТАСС/. Совместные антитеррористические учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия - 2023" пройдут на территории России, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Важную роль отводим подготовке войск <...>. В следующем году на территории Российской Федерации проведем совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия - 2023", - сказал Шойгу, выступая на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в среду.

Он также напомнил, что осенью текущего года "предстоит серия маневров по линии ОДКБ, которые пройдут в Казахстане, Киргизии и Таджикистане". 

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