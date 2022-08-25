За выполняющих свой долг на Украине: худрук "Спасской башни" — о юбилейном фестивале - Интервью ТАСС

В этом году фестиваль пройдет с 26 августа по 4 сентября

Всего несколько дней осталось до момента, когда Красная площадь в Москве озарится фейерверками, запестрит костюмами военных музыкантов стран мира и засияет латунью и медью духовых инструментов. Воздух наполнит музыка и атмосфера праздника, которая всегда сопровождает фестиваль "Спасская башня". Художественный руководитель фестиваля Сергей Хлебников в преддверии 15-го юбилейного музыкального праздника рассказал в интервью ТАСС, под каким девизом работает команда организаторов, кто из зарубежных гостей посетит фестиваль в этом году, а также признался, что успех "Спасской башне" напророчила еще королевская особа.[/b]

— Как пришла в голову идея проведения фестиваля в самом центре страны, на Красной площади в Москве?

— Практически в одно время должность руководителя Военно-оркестровой службы Министерства обороны РФ занял Валерий Халилов, а должность коменданта Московского Кремля занял я. Мы познакомились во время подготовки юбилейного военного парада в 2005 году. В процессе общения я услышал, что Валерий Михайлович с оркестровыми коллективами выступал в разных городах и странах, но международных фестивалей у нас в ту пору в России не было.

Я тогда был озабочен идеей поднятия художественного уровня и исполнительского мастерства Президентского оркестра и Роты специального караула Президентского полка, который обеспечивает государственные церемониальные и протокольные мероприятия в Московском Кремле и мероприятия с участием президента нашей страны.

Естественно, я слышал про знаменитый военно-музыкальный фестиваль, который проходит в Эдинбурге. Мне посчастливилось туда поехать в 2006 году и увидеть все своими глазами: где размещаются участники, как питаются, какая логистика перемещения, как выглядит само действо.

Я был потрясен увиденным, нам оказали полное содействие наши коллеги, с которыми мы потом начали сотрудничество. Запомнился мне такой эпизод: во время приема после окончания Эдинбургского фестиваля ко мне подошла принцесса Анна — член королевской семьи, которая патронирует фестиваль. Строгая женщина, но как-то расположила меня к себе. Она спросила, с какой целью я приехал, я ответил, что приехал изучать опыт проведения международного музыкального фестиваля. И она мне тогда сказала, что у нас все получится, потому что у нас прекрасная сцена и антураж — Красная площадь, храм Василия Блаженного. Посещение Москвы и Кремля оказало на нее сильное воздействие.

Ее пророчество сбылось. Я вернулся из командировки с понимаем того, что мы с нашими военно-оркестровыми коллективами, с подразделениями почетных караулов, с нашей замечательной многовековой музыкой, военной и не только, с нашими традициями и историей можем провести международный фестиваль не хуже. Так и получилось.

Мы с Валерием Михайловичем в свое время не думали, что фестиваль будет продолжаться столько лет. Нам просто хотелось показать и доказать и себе, и тем, кто сомневался, что мы в состоянии провести такое хорошо организованное мероприятие, на которое пойдет зритель.

Может быть, это покажется вам удивительным, но фестиваль носил характер народной инициативы. И эта атмосфера до сих пор жива: мы сами определяем, кто приедет и какая будет программа. Думаю, благодаря этому фестиваль живет уже 15 лет.

— В чем уникальность именно 15-го фестиваля и какой теме он будет посвящен?

— Когда мы проводили первые фестивали, честно говоря, не предполагали такого размаха. Через какое-то время у нас появилась конная площадка. Это новация, которой не было в других странах, а у нас она прижилась. На фестивале выступают всадники, демонстрируются военно-прикладные виды конного искусства, в частности джигитовка, выступают конная полиция, Кавалерийский эскорт Президентского полка, приглашаются конные клубы.

Кроме того, масштаб, в том числе зрительского внимания, превзошел наши ожидания. Неслучайно наш фестиваль стоит в одном ряду с самыми грандиозными мировыми событиями.

Если первые два-три года мы сами старались распространять билеты, то потом мы уже не знали, куда прятаться от заявок. Последние фестивали на Красной площади проходили при аншлаге.

При этом мы на каждое представление фестиваля отдаем 1 тыс. билетов на благотворительные нужды. Причем адресно — по заявкам Департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России. А военнослужащие Президентского полка помогают передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья.

Что касается музыкальной программы, то, как вы понимаете, фестиваль проводится в нынешних политических реалиях. Мы это чувствуем так же, как и все люди в нашей стране. И события, которые начались в феврале этого года, я имею в виду специальную военную операцию, наложили отпечаток.

Мы получили ряд писем от стран, которые заявлялись на участие, о том, что они в этом году приехать не могут. Я хочу подчеркнуть, что мы не получили ни одного письма — ни из Великобритании, ни из Ирландии, ни из Германии, ни из Италии, ни из Швейцарии — с оскорбительным содержанием. Не было ни одного письма, в котором бы не подчеркивалось уважительное отношение. Я благодарен людям, которые нашли возможность настолько этично отказаться от участия в фестивале. Мы также с пониманием отнеслись к этим отказам.

Но, несмотря на это, у нас будут международные коллективы из близких нам Армении и Белоруссии, и не только военные. Также приедут военно-симфонический оркестр из Египта, марширующий оркестр из Таиланда и индийский художественный коллектив, очень яркий. Особенной изюминкой в этом году станет Большой военный оркестр Вооруженных сил Венесуэлы имени Верховного главнокомандующего Уго Рафаэля Чавеса Фриаса.

Я рад тому факту, что Африка и Азия в этом году выступят на Красной площади, поскольку в предыдущие годы все-таки превалировали европейские страны и страны американского континента. А в этом году акцент сместился на другие континенты. Специально для нашего фестиваля по приказу министра обороны Венесуэлы господина Владимира Падрино Лопеса был собран большой оркестр Вооруженных сил Венесуэлы, насчитывающий более 90 человек, для этого они отобрали лучших военных музыкантов среди всех видов войск, а также среди выпускников ведущих музыкальных учреждений страны.

В чем уникальность фестиваля этого года? Я, наверное, попробую стихами ответить на этот вопрос, эти стихи можно увидеть на наружной рекламе фестиваля этого года. В этой геополитической ситуации мы хотим, чтобы получилось вот как:

Тебе, любимая, родная армия,

Шлет наша Родина песню-привет!

Мы на стороне тех людей, которые выполняют свой долг в этих страшно непростых обстоятельствах. Мы хотим содержанием фестиваля подчеркнуть, что мы их поддерживаем. Это не митинг или декларация. Просто с помощью художественных средств мы хотим, чтобы эта мысль проникла в сердца и умы людей.

Кроме того, это своеобразный привет тем, кто в силу обстоятельств не смог приехать, но посчитал нужным продемонстрировать свое доброе отношение, — руководителям и оркестрантам, которые надеются на возрождение нашего фестиваля в широком международном формате. Мы хотим, продемонстрировав флаг, передать послание, что мы здесь, мы продолжаем и ценим свою историю и традиции.

И, в отличие от некоторых "горячих голов" на Западе, которые пытаются "отменить" Достоевского или Чайковского, мы, наоборот, хотим, чтобы звучали Моцарт, Бетховен, Дебюсси и так далее. И не думаю, что открою какую-то военную тайну, на фестивале прозвучат и украинские песни.

Таким образом мы хотим показать, что мы единый народ. Вот, пожалуй, все, что я могу ответить на этот вопрос.

— Один из постоянных участников — Президентский полк СКМК ФСО России. И я знаю, что важная часть вашей жизни связана именно с этим коллективом. Можете ли вы немного рассказать об этом? Принимает ли он на этот раз участие в "Спасской башне"?

— Президентский полк и Президентский оркестр примут участие в фестивале. Я лично очень рад этому обстоятельству, потому что Рота специального караула Президентского полка, Президентский оркестр — это украшение фестиваля. Как будто все сразу становится на свои места: Кремль, Красная площадь, Президентский полк и оркестр. Мы также расцениваем их участие как олицетворение отношения власти к мероприятию, к людям, которые собрались на трибунах и смотрят трансляцию представлений по телевизору.

Что касается Президентского полка, то я действительно там прослужил достаточно много лет, начинал службу, как и все офицеры, командиром взвода, лейтенантом.

В последние годы, когда я был комендантом Кремля, мы с товарищами-однополчанами возродили ряд исторических традиций, в частности развод пеших и конных караулов на Соборной площади по субботам. В то время изменилась структура, изменилось вооружение. Многие из тех, кто начинал в полку, сейчас служат в Минобороны России, ФСО и Росгвардии. При этом закалка полка сказывается. У нас есть шуточная поговорка: "Попал в полк — гордись, не попал в полк — радуйся!"

Там очень строгие требования к порядку несения службы, общения в военном коллективе. В общем-то, это полезная штука. Часто на моих глазах происходило преображение молодого человека, который приходил служить в полк, в настоящего мужчину с четким пониманием задач и перспективами после окончания службы. Очень хорошая школа для закалки.

Я с удовольствием вспоминаю это время, и, наверное, служба в полку, то, чем я занимался в качестве коменданта Московского Кремля, составляют для меня главную суть последних лет.

— Правда ли, что строевые приемы с оружием, которые ребята демонстрируют на фестивале, они придумывают сами?

— Хороший вопрос, спасибо. Это действительно так. Для военного человека, который служил, работал с оружием, понятно, что есть военный караул, правила и приемы, которые прописаны в уставе. Что касается остальных приемов, то военнослужащие действительно придумывают их сами, апробируют и тренировками достигают синхронности. И такое существует не только в нашем полку, но и во всех подобных подразделениях мира.

Мы это видели в Норвегии, Италии и в других странах. В свое время нашей задачей с командованием полка было не перейти какие-то грани, когда нарушаются меры безопасности. К сожалению, трагические случаи в других подразделениях были. Поэтому до определенного момента мы эти вольности допускали, когда какой-то прием исполняется красиво, эффектно, синхронно, но подбрасывать карабин на 15 м, а потом его ловить мы воздерживались. А в целом это такая международная солдатская и офицерская красивая выдумка.

— Фестиваль "Спасская башня" отличается особенным дружелюбием, хотя все музыканты военные и в любой момент могут сменить инструменты на оружие. Как вы думаете, почему, даже несмотря то, что коллективы говорят на разных языках мира, на площадке царит взаимопонимание?

— Когда иностранные коллективы приезжают впервые, особенно это было заметно при проведении первых фестивалей, военнослужащие ведут себя немного настороженно, потому что ничего не знают о России и о людях, которые здесь живут. Но в процессе общения, а мы вместе едим, репетируем, ездим на экскурсии и просто разговариваем, этот барьер тает. И мы слышим такие откровения, что мурашки по коже бегут.

Не буду ссылаться на конкретных представителей, но однажды руководитель военно-морского коллектива из страны НАТО мне сказал: "Я с детства был воспитан в неприязни к Советскому Союзу и к России, я уезжаю отсюда со слезами на глазах, я вижу, что здесь много доброжелательных, разумных, интересных, творческих людей". Мне эти слова запали в душу. И такое я слышал не один раз.

Более того, такое же мнение сквозит в письмах по поводу отказа от участия в фестивале этого года, которые, по идее, должны были бы меня разочаровать.

В одном из последних писем было сказано следующее: "Нам здесь запрещают общаться с русскими, и слово "русские" не должно произноситься, но я вас знаю как человека, знаю ребят, команду, вы мне очень нравитесь. Я надеюсь, что в скором времени ситуация разрешится и снова будет возможно общение". И ведь никто не просил его высказываться подобным образом, человек сделал это по велению своей души.

Эта атмосфера дружелюбия, которая не зависит от возраста, национальности и вероисповедания, является стержнем нашего фестиваля и помогала нам все эти годы. И если мы ее сохраним, то фестиваль будет жить. Если ее не будет, то фестиваль станет рядовым мероприятием. Мы постараемся этого не допустить. За эти годы у нас образовалась очень сплоченная команда, которая работает под мушкетерским девизом: "Один за всех и все за одного", и все помогают друг другу. Люди это чувствуют, когда приезжают к нам.

— Конная кавалерия — изюминка фестиваля. Что будет показано в этом году?

— Ежегодно у нас участвуют всадники Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка, Кремлевской школы верховой езды, принимает участие Конный клуб полиции, другие клубы, которые есть в Москве и Подмосковье, и даже приезжают конники из других регионов.

Иногда мы приглашаем к себе конников из других стран. Из Франции приезжал Лоренцо, знаменитый дрессировщик с 12 лошадьми, испанские всадники из Королевской андалузской школы верховой езды и Конной ассоциации Кордовы, чилийская Конная команда Пальмас-де-Пеньяфлор. Все они отмечали, что с точки зрения условий для выступления всадников и, главное, для лошадей все сделано исключительно добросовестно. Нам приятно это слышать.

Следуя указу президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении в 2022 году в России Года культурного наследия народов России, а также с целью увеличения масштаба и привлечения большего количества зрителей и участников, было принято решение о переносе дневных культурно-развлекательных и интерактивных мероприятий конного манежа на территорию Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Организатором работы дневной официальной площадки фестиваля стал Центр национальных конных традиций, созданный правительством Москвы в партнерстве с Кремлевской школой верховой езды.

Программа этого года очень насыщенна, к нам приезжает дрессировщица лошадей владимирской породы тяжеловозов из Германии. Она очень хочет выступить в России и выказать тем самым уважение к россиянам, хотя ее от этого всячески отговаривали.

— Какие выступления вы бы отметили как самые яркие и значимые за все годы проведения фестиваля? Что поразило лично вас?

— Честно скажу, было очень много таких выступлений. Мне очень понравилось выступление норвежской королевской гвардии. Мы были в Норвегии и видели их выступление, можно сказать, поэтому и пригласили их к нам. Норвежская королевская гвардия и оркестр, который входит в ее состав, показали абсолютно синхронное выступление под музыку Сергея Прокофьева и Эдварда Грига. Это было ошеломительное зрелище!

С ними связано еще одно воспоминание. Когда мы их приглашали, то не сразу поняли, что у них срок службы по призыву заканчивается в июле, а фестиваль проходит в сентябре. И личный состав королевской гвардии обратился с просьбой к своему верховному главнокомандующему, королю, с просьбой разрешить им продолжить службу до окончания фестиваля на Красной площади.

И когда эти парни выходили под трибуны, трибуны ревели от восторга, а мальчишки плакали от пережитых эмоций. Мне, конечно, это очень запомнилось.

Все наслышаны о том, как даосские монахи блестяще владеют телом, но увидеть вживую китайский коллектив, который выступает на Красной площади под барабаны абсолютно синхронно, это, конечно, очень сильное впечатление.

Если говорить о моих предпочтениях, конечно, мне очень понравилось выступление невоенного коллектива из Нидерландов на велосипедах. Они разыгрывали на Красной площади на велосипедах какие-то человеческие сюжеты, например, любовь, помощь — все это сквозило в каждом движении коллектива. Мне очень запомнилось их выступление. Неслучайно заместитель мэра Москвы, член общественного совета нашего фестиваля Александр Горбенко вручил приз зрительских симпатий именно этому коллективу. Если честно, вспоминать можно бесконечно.

— Маленький нюанс: военные оркестры играют не только марши, им подвластны все жанры. Вопрос такой: какими талантами должны обладать артисты военных оркестров?

— На мой взгляд, прежде всего, это, конечно, владение своим инструментом и умение играть синхронно на площади, на открытом воздухе при многочисленных перестроениях и конфигурациях. Большинство музыкантов прекрасно с этим справляются.

Как-то я познакомился с известным музыкантом Сергеем Мазаевым, и он с гордостью мне сказал, что служил военным артистом и играл на кларнете, как и Валерий Михайлович Халилов. Мазаев — известный исполнитель, его музыка нравится миллионам людей, но он подчеркнул, что его творческий путь начинался именно в военном оркестре, поэтому он с уважением относится к музыкантам, которые выступают в составе военных оркестров. В этом году Сергей примет участие в фестивале и выступит в рамках вечерних представлений на Красной площади 26 августа и 1 сентября.

— Как вы считаете, почему фестиваль "Спасская башня" стал настолько популярным военным смотром в мире, притом что другие фестивали существуют много десятков лет?

— Я сам задумывался об этом и пришел к определенному мнению. Думаю, потому что зрители и музыканты, которые приезжают к нам, видят, что фестиваль не напоказ, а доброжелательность абсолютно искренняя.

Мне кажется, вопрос популярности нашего фестиваля в его душе, в его искренности. Это касается всего процесса, начиная с переписки с оркестрами и обсуждения условий. Мы никогда ничего не навязываем. Не лезем в душу, но сами относимся к людям с душой.

У нас царит атмосфера праздника, творчества, позитива, оптимизма и товарищества, и можно буквально зарядиться этим друг от друга. И самое главное, что эта атмосфера существует не только на площадке фестиваля, она чувствуется в самом городе на протяжении всех дней фестиваля. Ведь фестиваль — это не только десять вечерних выступлений на Красной площади, это еще и концерты на ВДНХ и в парках, и радость встреч для музыкантов. Такую атмосферу искусственно создать невозможно.

— И завершающий вопрос, который можно задать только тому, кто стоял у истоков. Если помечтать и представить, каким вы видите будущее этого фестиваля или каким бы вы хотели его видеть?

— Вы спрашивали меня о том, почему фестиваль считается одним из самых масштабных и зрелищных. Не подумайте, что я нескромный, но фестиваль действительно стал таким, и когда нас называют одним из самых-самых лучших фестивалей, это соответствует истине.

Что касается перспектив, то они зависят от обстановки в мире. Я надеюсь, что мы сможем увидеть те коллективы, которые не смогли приехать в этом году. В моем личном представлении важно сохранить формат фестиваля. Иногда возникают предложения что-то изменить в самом формате фестиваля, но мне кажется, пролог, попурри в финале и как заключительный аккорд "Прощание славянки" — это некая азбука, которой мы должны следовать. Мне кажется, мы нащупали то, что нравится людям.

Конечно, это не снимает с меня как организатора обязанности и необходимость находить какие-то новые творческие приемы, но это касается больше антуража, света, музыкальных и технических эффектов, неожиданных режиссерских ходов, и это лишь дополнение к тому формату, который был выкристаллизован за эти годы. Он оправдал себя и полностью соответствует стандартам мировой классики военно-музыкальных фестивалей.

Подготовила Объединенная военная редакция