Запад пообещал Грузии членство в ЕС. Цена вопроса – конфликт с Россией

Антизападная Грузия: как официальный Тбилиси идет на конфликт с США и ЕС

В "Грузинской мечте" считают несостоятельным аргумент, что членство в ЕС страна должна заслужить ценой конфликта с Россией, пишет "Европейська правда". Вероятность публичного разрыва с Западом становится все явственнее. И правящая партия постепенно готовится к тому, как объяснить этот шаг обществу.

Юрий Панченко

Антизападные настроения грузинских властей долгое время успешно сдерживались. В первую очередь из-за того, что такие настроения не поддерживает общество. А главное – в Тбилиси до последнего рассчитывали на получение статуса кандидата в члены ЕС совместно с Украиной и Молдавией.

Решение ЕС предоставить Грузии лишь европейскую перспективу сняло барьер для критики в адрес Запада. Несмотря на это риторика грузинских властей номинально остается прозападной – там обещают до конца года провести все необходимые реформы, чтобы получить кандидатский статус.

Однако на практике более вероятным является откат от ранее принятых реформ, что не дает оснований ожидать позитивного решения ЕС. А одновременно грузинские власти нашли путь для запуска антизападной пропаганды, формально оставаясь непричастной к ней.

Реформы или их откат?

"В 2021 году уровень выполнения Грузией деклараций и решений Совета ЕС составил пятьдесят три процента, что выглядит регрессом по сравнению с шестьюдесятью двумя процентами в 2020 году. А в первом полугодии 2022 года этот показатель снизился до минимальных сорока двух процентов", – это цитата из последнего отчета ЕС по выполнению Грузией соглашения об ассоциации.

Отчет оказался как никогда критическим. В частности, там отмечается, что ключевые реформы, к которым уже давно призывает ЕС, в частности судебная реформа, а также политическая (увеличение полномочий парламентской оппозиции), "остаются невыполненными". "Реформы в судебной системе за последний год остановились, и ситуация в ключевых отраслях даже ухудшилась", – говорится в отчете.

Как всегда, оценки грузинских властей и оппозиции относительно критики со стороны Запада диаметрально противоположны.

По мнению представителей правящей партии "Грузинская мечта", это технические замечания, не влияющие на общую положительную оценку реформ, которые реализует нынешняя власть. Зато в рядах оппозиции в этой критике видят намеки на то, что власть не заинтересована во внедрении реформ, необходимых для получения кандидатского статуса.

Стоит признать, оснований говорить о таком нежелании становится все больше.

Последняя скандальная инициатива "Грузинской мечты" касается возврата к старому механизму выборов главы Центризбиркома, изменение которого на принципиально новый было одним из ключевых условий "плана Шарля Мишеля" – согласованного в прошлом году с помощью ЕС плана действий по выходу из политического кризиса.

Действующий механизм предусматривает, что председатель Центризбиркома избирается двумя третями депутатских голосов. Это означает, что такое назначение возможно только в случае достижения компромисса между властью и по крайней мере частью оппозиции.

Впрочем, в "Грузинской мечте" нашли брешь, с помощью которой они могли, как и раньше, самостоятельно назначать главу Центризбиркома. Речь идет о возможности временного назначения (сроком не на шесть лет, а лишь на полгода) – для этого кандидатуру претендента на эту должность вносит президент, и он утверждается простым большинством.

Именно таким путем летом прошлого года (накануне крайне важных местных выборов) был назначен глава Центризбиркома, а впоследствии он снова таким же путем был утвержден на следующие полгода.

Однако повторное переназначение неожиданно столкнулось с проблемой. Президент Саломе Зурабишвили неожиданно внесла другую кандидатуру, объяснив свой шаг тем, что хотя претензий к работе действующего председателя Центризбиркома нет, но очередное продление полномочий по временной процедуре в обществе воспринимается неоднозначно.

Такой шаг крайне остро восприняли в правящей партии, анонсировав возвращение к старому механизму выборов главы ЦИК. Этот шаг, в случае его реализации, способен существенно обострить и так непростые отношения официального Тбилиси с ЕС.

Впрочем, не исключено, что в последний момент "Грузинская мечта" решит не разрушать окончательно отношения с ЕС и просто отложит на год вопрос в отношении председателя Центризбиркома. Осенью следующего года выборы президента впервые пройдут в парламенте, что даст возможность "Грузинской мечте" получить более лояльного главу государства.

Впрочем, вряд ли грузинским властям удастся так долго поддерживать статус-кво: декларировать западный путь, отказываясь делать необходимые шаги.

Окончательным разрывом с Западом может стать введение санкций против основателя "Грузинской мечты" и де-факто самой влиятельной личности страны Бидзины Иванишвили. Или ультимативное требование перевезти в ЕС на лечение экс-президента Михаила Саакашвили.

Вероятность публичного разрыва с Западом становится все явственнее. И правящая партия постепенно готовится к тому, как объяснить этот шаг обществу.

Антизападный авангард

Пару месяцев назад правящую партию "Грузинская мечта" покинули три депутата парламента. Вскоре вместе с несколькими муниципальными депутатами они объявили о создании общественного движения "Сила народа", которое может стать отдельной партией.

Обычно из партии политики выходят в знак несогласия с ее курсом. Но это точно не тот случай.

Депутаты, вышедшие из "Грузинской мечты", объясняют свой шаг необходимостью лучшей защиты партии и лично Бидзины Иванишвили. Показательно, что один из этих депутатов Созар Субари даже не снял символику "Грузинской мечты" с оформления своих страниц в социальных сетях.

Зато новый статус дает членам "Силы народа" возможность более остро критиковать тех, кто, по их мнению, угрожает правящей партии и ее основателю.

Первой под эту критику попала посол США в Грузии Келли Дегнан.

"На протяжении последних трех лет общественность наблюдала за попытками смены власти, и эти действия полностью координировались из посольства США. Главной целью этой кампании был приход к власти тех людей, которые слепо подпишутся на конфликт, каким бы разрушительным он не был для Грузии", – говорится в открытом письме, которое новое движение адресовало американскому дипломату.

Ее напрямую обвиняют в попытке сменить власть в стране, вернув "Национальное движение" Михаила Саакашвили. Последний, по мнению авторов письма, готов "открыть в Грузии второй фронт (против России), не думая о возможных последствиях".

Обвинения в адрес США и ЕС в стремлении заставить Грузию открыть второй фронт в конфликте с Россией – распространенная риторика со стороны депутатов "Грузинской мечты". С момента начала спецоперации России на Украине этот аргумент стал для правящей партии одним из ключевых в критике оппозиции.

Однако обвинить западных дипломатов напрямую, тем более с использованием такой риторики, в правящей партии не могли себе позволить.

Теперь эта проблема решена, причем номинально "Грузинская мечта" не несет ответственности за заявления бывших однопартийцев.

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До недавнего времени антизападная ниша в грузинской политике была откровенно маргинальной. Иначе и быть не могло, несмотря на то, что курс на вступление в НАТО и ЕС имеет в грузинском обществе почти полную поддержку.

Российская спецоперация на Украине должна была окончательно завершить крах пророссийских проектов. Неслучайно после двадцать четвертого февраля в Грузии почти мгновенно произошло закрытие офисов тех партий и общественных движений, которые поддерживали пророссийский курс.

Однако разворот в политике "Грузинской мечты" может существенно изменить этот тренд. Аргумент "нам не нужно членство в ЕС ценой конфликта" сейчас активно продвигается в грузинское общество.

А соответственно, уже сейчас есть все основания предполагать, что на следующих парламентских выборах в Грузии антизападная риторика будет присутствовать гораздо шире, чем до сих пор.

И это будет иметь соответствующие электоральные последствия.