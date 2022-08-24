Польская пресса: Япония будет ускорять работу над созданием крылатых ракет средней и большой дальности

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Рост военно-политической напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе подразумевает необходимость усиления военного потенциала Японии. Об этом пишет польское издание Defence24.

По утверждению издания, Япония будет ускорять работу над созданием крылатых ракет средней и большой дальности. Ракетный пробел, о котором пишет Defence24, существует по политическим и историческим причинам. Длительное время в Азиатско-Тихоокеанском регионе роль главного гаранта безопасности Японии играли американские вооруженные силы. Но сейчас ситуация меняется. США уже не могут в одиночку противостоять всем факторам риска и в Восточной Европе, и в Восточной Азии.

Как пишет польская пресса, власти Японии должны рассмотреть вопрос о создании более тысячи крылатых ракет средней дальности. Их можно будет размещать в районах, откуда проще сдерживать вероятные удары со стороны Китая и Северной Кореи. Сейчас японские власти хотят усилить свой ракетный потенциал для поражения надводных и наземных целей противника. Внедрять новые вооружения планируется с 2024 года.

Разработка противокорабельных ракет Type 12 (производства Mitsubishi Heavy Industries) свидетельствует о стремлении Японии в первую очередь повышать возможности уже стоящих на вооружении Сил самообороны ракетных систем. Одна из ключевых задач в данном контексте – увеличение дальности полетов ракет до более 1 тысячи километров. Кроме того, планируется сделать ракеты менее уязвимыми для противоракетных комплексов. Японские власти хотят размещать ракеты не только на колесных платформах, но и на самолетах, и на кораблях.

В последнее время в Токио все более активно обсуждают и возможность создания эффективной системы противоракетной обороны, в том числе способной поражать пусковые установки противника. Появление у Китая гиперзвуковых ракет ставит перед Японией задачу создания таких ракетных систем, которые могли бы поражать батареи противника превентивно, до пуска гиперзвуковых ракет.

Польское издание считает, что Япония обладает технологическим и экономическим потенциалом, который позволяет внедрять новые решения в сфере противоракетной обороны. К тому же, Токио ожидаемо получит в этом направлении помощь от США, Великобритании и Австралии, которые также заинтересованы в создании весомого противовеса Китаю, КНДР и России в Восточной Азии.