Турция передала Украине 50 бронеавтомобилей с усиленной противоминной защитой - СМИ

Вашингтон. 23 августа. ИНТЕРФАКС - Анкара поставила Киеву 50 бронеавтомобилей Kirpi с усиленной противоминной защитой, сообщает издание Defense news со ссылкой на источник в турецком правительстве.

"В рамках сделки Минобороны Турции поставило Украине первую партию в 50 единиц Kirpi. Будут и дальнейшие поставки", - заявил источник на условиях анонимности.

В турецкой компании BMC, занимающейся производством Kirpi, подтвердили факт поставок. В то же время неназванный представитель компании подчеркнул, что BMC не участвовала в сделке, и турецкие власти направили Украине бронемашины из своего арсенала.

Defense news напоминает, что ранее Турция заключала с BMC контракты на приобретение 614 единиц модели Kirpi 1 и 529 единиц Kirpi 2. Более 1,5 тыс. Kirpi продали двум сотням зарубежных покупателей.