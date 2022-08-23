"Украина для них - полигон". Германия поставит ВСУ самые дальнобойные снаряды

Почему «лучший в мире снаряд» Super Vulcano не поможет Украине

В очередном пакете помощи ВСУ от Берлина заявлены высокоточные 155-мм снаряды Vulcano. Это совместная итальяно-немецкая разработка, которая обладает дальнобойностью до 120 километров. Они применяются для самоходных артиллерийских установок PzH 2000, но могут использоваться под любые артсистемы натовского калибра. Всего Киеву пообещали 255 таких управляемых снарядов.

Стандартный управляемый сухопутный вариант снаряда Vulcano калибра 155-мм (морской вариант 127-мм) обладает максимальной дальностью стрельбы близкой к 80 км, с использованием инерциально-спутниковой системы коррекции. Последние его модификации (Super Vulcano) могут бить на дальность до 120 км.

Портал Armyrecognition, который первым рассказал про новый снаряд в 2017 году отмечал, что это «новое слово в европейской артиллерии».

«Семейство боеприпасов достигает наивысшей точности благодаря уникальной комбинации спутниковой навигации с лазерным или инфракрасными датчиками для наведения. Это делает семью Vulcano самими точными артиллерийскими боеприпасами для наземного и морского использования во всем мире. И самыми дальними в мире. Это лучший в мире снаряд», - отмечал портал.

Российские военные эксперты не согласны с такой оценкой.

«Эффективность снарядов была подтверждена лишь на испытательных стрельбах, - рассказал «Газете.Ru» публицист и военный аналитик Владислав Шурыгин. - Они дали хорошие результаты именно в условиях тестовых испытаний, как в морском, так и в сухопутном варианте: летят далеко и цели точно поражают. Но это были полигоны, с комфортными условиями, использованием средств навигации и контроля. Сейчас немцы решили их испытать на Украине в боевых условиях. Этим объясняется и ограниченная партия снарядов. Такое количество «болванок» никаким образом не повлияют на ситуацию в ходе проведения российской спецоперации на Украине».

Член коллегии Военных экспертов Сергей Белоусов, в свою очередь, считает использование эти снарядов «избыточно дорогим».

«В официальных источниках цена не называется. Это, кстати, очень странно. Обычно в европейских и американских документах цифры есть. В открытых источниках: цена это полмиллиона долларов. Даже если этот снаряд идеально попадает - это слишком дорого. Он перенасыщен электроникой, чипами. Германия поставит Украине оружие лучше, чем HIMARS. Толку не будет из-за цены выстрела. Это история про то, что снаряд будет дороже, чем то, что он поражает», - добавил Белоусов.

Военный эксперт Иван Ефремов отмечает, что такое количество снарядов, которо поставил Берлин, одно орудие может выпустить за день и даже меньше.

«Во время боев за Пески российские артиллеристы из одного орудия выпускали по тысячи снарядов. 255 - смешная цифра. Но есть нюанс. Немцы проверят, как работает Vulcano. Украина для них - полигон», - добавил Ефремов.

Противопоставить немецким снарядам 155-мм Vulcano российская армия может не только корректируемые снаряды «Краснополь», которые используют САУ «Гиацинт-С» и «Акация», но и более мощные ракетно-артиллерийские системы.

Например, ПТРК «Гермес». Дальность стрельбы этого комплекса составляет 100 км. В него входят боевая машина (пусковая установка) с 6-12-24 готовыми к пуску ракетами в ТПК (транспортно-пусковой контейнер), которые могут осуществлять как одиночный, так и залповый огонь, машина управления с многофункциональной РЛС обнаружения и сопровождения целей, а также командно-штабная машина с аппаратурой связи и навигации. Какие ракеты используются «Гермесом» при пусках неизвестно, предполагаются два калибра укорителя (размер «трубы») в зависимости от дальности полёта - 170 или 210 мм. Система наведения - комбинированная, на этапе выхода к цели она осуществляется с помощью инерциального или радиокомандного наведения, в том числе и лазерного.

«Все это, естественно, увеличит расходную финансовую часть «Гермеса», в которой увеличится и стоимость самой ракеты по сравнению с другими типами боеприпасов, впрочем, вряд ли они будут выше, чем у оперативно-тактических ракет. При этом «коэффициент выгодности» очевиден. Эта ракета примерно в пятнадцать раз дешевле Vulcano», - считает Белоусов.

Виктор Сокирко