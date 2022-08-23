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Интерфакс-АВН

"Ростех" подписал с Минобороны РФ на "Армии" контракты более чем на 130 млрд рублей

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Сергей ЧемезовФото с сайта Госкорпорации Ростех

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Компании "Ростеха" заключили на форуме "Армия-2022" контракты с Минобороны РФ на сумму более 130 млрд рублей, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

"В ходе форума "Армия" наши компании заключили контракты на общую сумму более 130 млрд рублей на поставку российской армии самолетов Су-34, вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, бронетанковой техники - БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-80БВ, реактивных снарядов для РСЗО и других образцов вооружений, военной и специальной техники", - сказал Чемезов журналистам в понедельник.

15 августа на форуме "Армия-2022" Чемезов заявил, что "Ростех" своевременно выполняет гособоронзаказ, несмотря на сложную международную обстановку.

Также он сообщил, что Россия в этом году подписала контракты на поставку за рубеж военной техники на общую сумму более 1 трлн рублей, половина из законтрактованной продукции уже поставлена. По словам главы "Ростеха", эти темпы сопоставимы с предыдущими годами, и "влияния специальной военной операции на поставках не усматривается".

Почти 4 тыс. новых образцов техники поступит в Вооруженные силы РФ по контрактам, которые заключены на форуме "Армия-2022", сообщили в Минобороны РФ накануне.

"В результате выполнения этих контрактов в Вооруженные силы РФ поступит более 3700 новых образцов техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше ста единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"В период проведения форума Минобороны России заключены 36 государственных контрактов с 24 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на общую сумму более 525 млрд рублей", - заявили в Минобороны РФ.

По данным Минобороны, форум "Армия" посетили свыше 1,9 млн человек. Он проходил с 15 по 21 августа на объектах парка "Патриот", полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также на 35 площадках в военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 субъектах России.

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