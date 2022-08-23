Войти
ТАСС

Замглавы Минобороны РФ обсудил с главой МВД Сербии ВТС, СВО и ситуацию в Косове

310
0
0
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Александар Вулин напомнил, что Сербия - единственная страна в Европе, которая не присоединилась к санкциям против России и не стала частью антироссийской истерии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил вопросы российско-сербского военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), а также тему специальной военной операции (СВО) России на Украине с министром внутренних дел Сербии Александаром Вулиным. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

Ранее Вулин возглавлял Минобороны Сербии.

"Стороны подробно обсудили вопросы российско-сербского военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам. Основными темами переговоров закономерно стали специальная военная операция на Украине и эскалация ситуации на севере Косова", - сказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, Вулин напомнил, что Сербия - единственная страна в Европе, которая не присоединилась к санкциям против России и не стала частью антироссийской истерии. В настоящее время страна остается на позиции военного нейтралитета.

В завершение встречи Фомин вручил Вулину ведомственную медаль Министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содружества" в знак существенного вклада главы сербского МВД в развитие двустороннего оборонного сотрудничества. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Похожие новости
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
27.04.2017
Шойгу обсудит проблемы безопасности в мире с коллегами из ряда стран
13.02.2017
Министр обороны Сербии и заместитель Шойгу наметили перспективы сотрудничества на 2017 год
11.11.2013
Предметные переговоры с Египтом о закупке крупной партии ВиВТ можно вести только после полной нормализации ситуации в стране
14.10.2011
«Кто виноват?» или «Что делать?»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.08 05:11
  • 30490
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.08 05:00
  • 23
Британская разведка назвала фактор, мешающий быстрому продвижению союзных войск на Донбассе
  • 23.08 01:43
  • 3
Ростех наращивает мощности для увеличения выпуска Су-57
  • 23.08 01:06
  • 1
Пентагон: США подпишут контракт на разработку для ВСУ 10 дронов-камикадзе Switchblade 600
  • 22.08 22:07
  • 6
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 22.08 20:31
  • 5
Российский «Сириус» испытали в качестве ведомого
  • 22.08 17:29
  • 1
На Западе удивились кораблестроительным амбициям России
  • 22.08 17:21
  • 20
На Донбассе обнаружены остатки американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM
  • 22.08 16:49
  • 3
«Звездные войны» выигрывают за партой
  • 22.08 16:42
  • 0
США испытывают кадровый голод. Эта же проблема может коснуться и Польшу
  • 22.08 14:00
  • 19
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 22.08 13:20
  • 2
Ростех объявил о разработке цифровых двойников оружия и боеприпасов
  • 22.08 13:19
  • 2
«Рособоронэкспорт» заключил два контракта на сумму свыше $390 млн на «Армии-2022»
  • 22.08 13:19
  • 2
Российская армия и гражданское общество страны наладили продуктивный диалог - первый замминистра обороны РФ Цаликов
  • 22.08 12:05
  • 1
Министр обороны РФ высоко оценил эффективность вооружения истребителя Су-57