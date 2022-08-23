Замглавы Минобороны РФ обсудил с главой МВД Сербии ВТС, СВО и ситуацию в Косове

Александар Вулин напомнил, что Сербия - единственная страна в Европе, которая не присоединилась к санкциям против России и не стала частью антироссийской истерии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил вопросы российско-сербского военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), а также тему специальной военной операции (СВО) России на Украине с министром внутренних дел Сербии Александаром Вулиным. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

Ранее Вулин возглавлял Минобороны Сербии.

"Стороны подробно обсудили вопросы российско-сербского военного и военно-технического сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным региональным проблемам. Основными темами переговоров закономерно стали специальная военная операция на Украине и эскалация ситуации на севере Косова", - сказали в ведомстве.

Как отметили в Минобороны РФ, Вулин напомнил, что Сербия - единственная страна в Европе, которая не присоединилась к санкциям против России и не стала частью антироссийской истерии. В настоящее время страна остается на позиции военного нейтралитета.

В завершение встречи Фомин вручил Вулину ведомственную медаль Министерства обороны Российской Федерации "За укрепление боевого содружества" в знак существенного вклада главы сербского МВД в развитие двустороннего оборонного сотрудничества.