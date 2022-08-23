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NASA выбрало 13 кандидатов в места первой высадки астронавтов «Артемиды» на южном полюсе Луны

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NASA выбрало 13 кандидатов в места первой высадки астронавтов «Артемиды» на южном полюсе Луны
NASA выбрало 13 кандидатов в места первой высадки астронавтов «Артемиды» на южном полюсе Луны.
Источник изображения: NASA

NASA представило 13 возможных мест для первой высадки американских астронавтов на Луне по программе «Артемида», которая намечена на 2025 год. Все они расположены вблизи южного полюса Луны, хорошо освещены и достаточно ровные, а окончательный выбор будет сделан после утверждения даты старта «Артемиды-3», сообщается на сайте агентства.

Программа «Артемида», запущенная NASA в 2019 году, предполагает возвращение людей на Луну, а также создание международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway и постоянной базы на поверхности естественного спутника Земли для проведения обширных исследовательских работ, например по доставке образцов лунного льда на Землю. В рамках программы также ведется создание лунохода VIPER и программа CLPS по доставке различных исследовательских аппаратов к Луне при помощи частных компаний. В программе, кроме NASA и американских частных компаний участвует Европейское космическое агентство, а также ряд стран, таких как Канада, Япония, Великобритания, ОАЭ, Украина и Австралия. «Роскосмос» не принимает участия в «Артемиде», отказавшись в прошлом году от работ по проекту Deep Space Gateway.

В настоящий момент первая высадка астронавтов на Луну по программе «Артемида» предварительно намечена на 2025 год, спустя 53 года после полета «Аполлона-17». Ранее это ожидалось сделать в 2024 году, задержки связаны с проблемами по созданию новых лунных скафандров и посадочной лунной системы HLS (Human Landing System). Кроме того, точная дата старта первого пилотируемого полета «Артемида-3» зависят от успешности первых двух беспилотных полетов космического корабля «Орион» (программы «Артемида-1,2»), который будет выводиться в космос новой сверхтяжелой ракетой-носителем SLS, намеченных на 2022 и 2024 года. Ожидается, что «Артемида-3» займет почти месяц, из которых 6,5 дней отведено на работу двух астронавтов на поверхности Луны.

19 августа 2022 года NASA на пресс-конференции объявило 13 кандидатов в посадочные площадки для «Артемиды-3», которые находятся в пределах шести градусов по широте от южного полюса Луны, где должны быть залежи водяного льда, пригодного к использованию. Все они находятся близко к постоянно затененным областям, где может быть лед, хорошо освещены, пригодны для установления связи с Землей, достаточно ровные и чаще всего расположены на возвышенностях. Размер каждой площадки составляет 15 на 15 километров, при этом зона высадки в них будет представлять собой круг радиусом сто метров. Окончательный выбор будет сделан после утверждения даты запуска «Артемиды-3».


О том, как на первых этапах «Артемиды» будет создаваться окололунная орбитальная станция, можно прочесть в материале «Промежуточная станция».

Александр Войтюк

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