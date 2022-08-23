NASA выбрало 13 кандидатов в места первой высадки астронавтов «Артемиды» на южном полюсе Луны.

NASA представило 13 возможных мест для первой высадки американских астронавтов на Луне по программе «Артемида», которая намечена на 2025 год. Все они расположены вблизи южного полюса Луны, хорошо освещены и достаточно ровные, а окончательный выбор будет сделан после утверждения даты старта «Артемиды-3», сообщается на сайте агентства.

Программа «Артемида», запущенная NASA в 2019 году, предполагает возвращение людей на Луну, а также создание международной обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway и постоянной базы на поверхности естественного спутника Земли для проведения обширных исследовательских работ, например по доставке образцов лунного льда на Землю. В рамках программы также ведется создание лунохода VIPER и программа CLPS по доставке различных исследовательских аппаратов к Луне при помощи частных компаний. В программе, кроме NASA и американских частных компаний участвует Европейское космическое агентство, а также ряд стран, таких как Канада, Япония, Великобритания, ОАЭ, Украина и Австралия. «Роскосмос» не принимает участия в «Артемиде», отказавшись в прошлом году от работ по проекту Deep Space Gateway.

В настоящий момент первая высадка астронавтов на Луну по программе «Артемида» предварительно намечена на 2025 год, спустя 53 года после полета «Аполлона-17». Ранее это ожидалось сделать в 2024 году, задержки связаны с проблемами по созданию новых лунных скафандров и посадочной лунной системы HLS (Human Landing System). Кроме того, точная дата старта первого пилотируемого полета «Артемида-3» зависят от успешности первых двух беспилотных полетов космического корабля «Орион» (программы «Артемида-1,2»), который будет выводиться в космос новой сверхтяжелой ракетой-носителем SLS, намеченных на 2022 и 2024 года. Ожидается, что «Артемида-3» займет почти месяц, из которых 6,5 дней отведено на работу двух астронавтов на поверхности Луны.

19 августа 2022 года NASA на пресс-конференции объявило 13 кандидатов в посадочные площадки для «Артемиды-3», которые находятся в пределах шести градусов по широте от южного полюса Луны, где должны быть залежи водяного льда, пригодного к использованию. Все они находятся близко к постоянно затененным областям, где может быть лед, хорошо освещены, пригодны для установления связи с Землей, достаточно ровные и чаще всего расположены на возвышенностях. Размер каждой площадки составляет 15 на 15 километров, при этом зона высадки в них будет представлять собой круг радиусом сто метров. Окончательный выбор будет сделан после утверждения даты запуска «Артемиды-3».

О том, как на первых этапах «Артемиды» будет создаваться окололунная орбитальная станция, можно прочесть в материале «Промежуточная станция».

Александр Войтюк