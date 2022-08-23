Сергей Чемезов: "Ростех" на "Армии-2022" заключил с Минобороны контракты на сумму более 130 млрд. рублей

ЦАМТО, 22 августа. Компании "Ростеха" в ходе форума "Армия-2022" подписали с Минобороны РФ контракты на общую сумму более 130 млрд. рублей.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В ходе форума "Армия" наши компании заключили контракты на общую сумму более 130 млрд. рублей на поставку российской армии самолетов Су-34, вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, бронетанковой техники – БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-80БВ, реактивных снарядов для РСЗО и других образцов вооружений, военной и специальной техники", – сказал гендиректор "Ростеха".

Как сообщалось, всего в период проведения форума Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями ОПК на общую сумму более 525 млрд. рублей.