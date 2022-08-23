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ЦАМТО

Сергей Чемезов: "Ростех" на "Армии-2022" заключил с Минобороны контракты на сумму более 130 млрд. рублей

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: Владислав Шатило / РБК

ЦАМТО, 22 августа. Компании "Ростеха" в ходе форума "Армия-2022" подписали с Минобороны РФ контракты на общую сумму более 130 млрд. рублей.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

"В ходе форума "Армия" наши компании заключили контракты на общую сумму более 130 млрд. рублей на поставку российской армии самолетов Су-34, вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ, бронетанковой техники – БМП-2, танков Т-72Б3 и Т-80БВ, реактивных снарядов для РСЗО и других образцов вооружений, военной и специальной техники", – сказал гендиректор "Ростеха".

Как сообщалось, всего в период проведения форума Минобороны России заключило 36 государственных контрактов с 24 предприятиями ОПК на общую сумму более 525 млрд. рублей.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
Ка-52
Ми-28Н
Су-34
Т-72
Т-72Б
Т-80
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Чемезов Сергей
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