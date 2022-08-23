Американцы: Украина – пустая трата денег

Обещания помощи Украине быстро "забываются", но мониторинг показывает, что ведущую роль в оказании поддержки украинцам играют США

Запад устал помогать Украине и в последнее время резко "глушит" новые обещания, пишет Newsweek. Проукраински настроенные политики начинают сомневаться в эффективности такой поддержки. Читатели журнала называют помощь Украине "черной дырой".

Новые заверения об иностранной помощи Украине в июле "стали совершенно пустыми", согласно данным системы комплексного мониторинга под названием Ukraine Support Tracker (UST). И это вызывает серьезную обеспокоенность по поводу реальной приверженности Запада поддержать Киев.

По данным Ukraine Support Tracker, в период со 2 июля по 3 августа Киев получил из обещанной иностранной помощи всего 1,5 млрд евро (1,51 млрд долларов).

За это время "ни одна крупная страна ЕС... не взяла на себя существенных новых обязательств", несмотря на продолжающиеся ожесточенные бои между украинскими и российскими силами.

Система UTS, созданная Кильским институтом мировой экономики, "количественно оценивает военную, финансовую и гуманитарную помощь, обещанную Украине иностранными правительствами".

В последнем обновлении мониторинга, опубликованном 18 августа, говорится: "Поток новой международной поддержки для Украины в июле иссяк. Ни одна крупная страна ЕС, такая как Германия, Франция или Италия, не взяла на себя значительных новых обязательств. Вместе с тем, сократился разрыв между ранее обещанной и уже выплаченной к настоящему времени помощью".

"Последнее обновление системы UTS (со 2 июля по 3 августа) показывает, что в июле Украина получила только около 1,5 млрд евро в виде новых обязательств по поддержке. В общей сложности система теперь фиксирует наличие обязательств по помощи Украине в размере 84,2 млрд евро (84,9 миллиарда долларов)".

Кристоф Требеш, возглавляющий команду Ukraine Support Tracker, добавил: "В июле страны-доноры почти не инициировали новую помощь, но они предоставили часть уже выделенной поддержки, например, некоторые системы вооружений".

В беседе с Newsweek Майк Мартин, приглашенный научный сотрудник Королевского колледжа, отметил, что Лондон настаивает на том, что критически важные материалы на Украину все еще поставляются.

На вопрос об отсутствии новых обязательств в июле он ответил: "Все в отпусках. США, безусловно, являются крупнейшим донором помощи, а Великобритания значительно отстает".

В Ukraine Support Tracker собраны все данные по военной, финансовой и гуманитарной помощи, обещанной Киеву другими странами.

В настоящее время период мониторинга покрывает отрезок времени с 24 января по 3 августа. В сентябре ожидается следующее обновление данных.

В общей сложности система UST показывает, что Соединенные Штаты обязались оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 миллиарда долларов, что намного больше, чем сделала Великобритания, которая со своими 4,1 миллиарда долларов сильно отстает, хотя и занимает пока второе место.

А вот Германия и Франция обязались выделить Украине всего 1,2 млрд долларов и 0,2 млрд долларов соответственно, хотя обе страны также внесли свой вклад в совместный фонд финансирования помощи Украине в размере 2,5 млрд долларов.

Требеш утверждал, что ЕС оказывает "на удивление небольшую" помощь по сравнению с 800 миллиардами евро, которые Евросоюз сконцентрировал в фонде борьбы с пандемией коронавируса.

Он добавил: "Если сравнить скорость, с которой ЕС брал на себя обязательства, и размеры реально предоставленных Украине средств, то это ничтожно мало".

К западноевропейским государствам, в частности к Германии и Франции, неоднократно обращались с призывами увеличить объем военной помощи Украине.

В беседе с редакцией журнала Politico министр обороны Латвии Артис Пабрикс сказал: "Если мы хотим, чтобы конфликт закончился как можно скорее, то европейцы должны спросить себя, достаточно ли они для этого делают?"

Он предложил Берлину и Парижу увеличить свою поддержку Украине, чтобы она "хотя бы сравнялась" с той, которую оказывают такие страны, как Польша и Чехия, в пересчете на ВВП на душу населения.

В июле Украина нанесла удары по складам оружия и командным пунктам в тылу русских войск с помощью предоставленных США высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS).

Однако в беседе с Newsweek отставной полковник Корпуса морской пехоты США Марк Канчиан предупредил, что поставленные на Украину запасы ракет HIMARS могут быть исчерпаны в ближайшие три-четыре месяца.

Канчиан, который теперь является старшим советником американского Центра стратегических и международных исследований добавил: "Вскоре мы подойдем к тому моменту, когда США придется сократить количество отправляемых на Украину ракет, потому что наши собственные арсеналы этого оружия будут на исходе".

Автор: Джеймс Бикертон (James Bickerton)

Комментарии читателей Newsweek

HH Victor

Украина была и является просто пустой тратой денег. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают. Это явно неправомерное истощение экономики Запада, который устал от этого.

Willysp

Байдену нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его с Хантером преступлениях в этой стране.

peace

Итак, "помощь" США Украине самая большая. Но ведь в конце концов, это же опосредованная война США против России. Кроме того, Украине или украинцам совсем не помогает это американское оружие, с которым они должны отдавать свои жизни за интересы США.

Поможет только поиск путей мирного соглашения. Все остальное — только из корыстных интересов США.

Malcolm Tent

А я-то думал, что "всемогущий" Байден действительно объединил весь Запад в максимальной помощи Украине против России? А что получается? Запад не так-то много и дает!

Очередная ложь только для того, чтобы в очередной раз "подпереть" Байдена.

Roger Vincent

"На вопрос об отсутствии новых обязательств в июле он ответил: "Все в отпусках. США, безусловно, являются крупнейшим донором помощи Украине, а Великобритания значительно отстает".

Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и т. д. для вооруженных сил США. С какой стати США должны давать Украине так много? Зачем нам это?

william barker

Значит, маленькая Великобритания сделала для Украины больше, чем весь ЕС, несмотря на Брексит. Это подтверждает мое подозрение, что многие страны ЕС теряют свою лояльность, когда дело касается России. Три страны ЕС, упомянутые Франция, Германия и Италия, экспортировали оружие в Россию после событий 2014 года, несмотря на эмбарго на его поставки. Это во многом подтверждает двойственное отношение этих трех стран к осуждению российской агрессии. Я перечислил эти три страны в порядке от наибольшего экспорта оружия в Россию до наименьшего в 2014 году. Учитывая, что Франция была крупнейшим экспортером оружия, я бы расценил разговоры Макрона с Путиным, скорее как рекламный ход. Больше всего эти три страны ЕС заботятся об импорте энергоносителей из России, чем о территориальной целостности Украины.

Kenneth

Германия и Франция ничего не стоят со своими военными расходами.

У меня такое предложение. Если Россия уйдет из Украины, давайте отдадим ей Германию и Францию.

Может, они, наконец, проснутся!

PoliticalEnzyme

США — это НАТО!

AntiLiberal

США — это война!

VIRGIL SEBAA

Украина совершенно не интересна для европейцев. Мы сыты по горло!

Это война США!