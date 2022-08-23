Возможность возобновления стратегического диалога РФ и США неочевидна из-за политики Вашингтона - Рябков

Москва. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возможность продолжения прерванного США стратегического диалога с Россией неочевидна с учетом антироссийской политики Вашингтона.

"Спекулировать о перспективах стратегического диалога с США, тем более в условиях, когда американцы его прервали, - дело неблагодарное. Скажу откровенно: сама возможность его возобновления далеко не очевидна с учетом безоглядно агрессивной политики, которую Вашингтон проводит в отношении России. Мы, естественно, отслеживаем некоторые сигналы относительно возобновления диалога по тематике СНВ, но что за ними стоит - пока неясно. И вообще переговоры через СМИ не ведутся", - подчеркнул Рябков в интервью газете "Известия".

При этом он отметил, что российское видение рамок стратегического диалога и его желательных результатов остается неизменным.