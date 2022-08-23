На форуме "Армия-2022" прошло заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям

ЦАМТО, 22 августа. В рамках форума "Армия-2022" 20 августа состоялось заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям в III квартале.

Повестка мероприятия предусматривала обсуждение актуальных вопросов создания инновационных разработок, максимально учитывающих реальные потребности Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе заседания заместитель начальника управления Главного управления инновационного развития Минобороны России полковник Владислав Алферов отметил, что в связи с проведением специальной военной операции на Украине в работе Комиссии требуется повышенная слаженность и оперативность в решении и достижении поставленных перед ней задач.

Так, в настоящее время, по решению Комиссии проводятся 305 инициативных работ. За третий квартал 2022 года было рассмотрено 68 инициативных разработок, 39 из которых были одобрены.

За третий квартал 2022 года Комиссией было положительно рассмотрено 10 инновационных разработок в формате "без созыва", а новый формат работы Комиссии позволяет сокращать время открытия работ, а также обеспечивает информированность органов военного управления о планируемых инициативных работах в режиме реального времени.

Участники заседания отметили, что проведенные в 2022 году на базе технополиса и полигонов Министерства обороны Российской Федерации военно-технические эксперименты подтвердили целесообразность и эффективность использования данного инструмента для отбора лучших инициативных работ.

Выступающие представили доклады о разработках, выполняемых в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Наиболее активными участниками по поиску и отбору проектов в рамках работы Комиссии в III квартале 2022 года стали Главное управление боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, Управления начальника инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации, Главное военно-медицинское управление Министерства обороны Российской Федерации, Главное автобронетанковое управление Министерства обороны Российской Федерации и Управление службы войск и безопасности военной службы Минобороны России.

Стоит отметить, что наибольшее количество инициативных разработок выполняется предприятиями и организациями в интересах указанных органов военного управления.

В работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления, Российской Академии наук, госкорпораций "Росатом" и "Роскосмос", Фонда перспективных исследований, Росгвардии и других заинтересованных организаций.

В рамках проведения заседания на стенде Военного инновационного технополиса "ЭРА" проведена тематическая выставка, где было представлены 23 новейших образца по перспективным направлениям: беспилотная авиация, медицина, стрелковое оружие, техническое зрение и другие.

На заседании Комиссии состоялось торжественное награждение победителя конкурса "Друзья Армии России" в номинации "Предприятия и организации – исполнители инициативных работ". Высшей наградой удостоено АО "Концерн "Калашников".

Справочно:

Комиссия Минобороны России по инновационным проектам и технологиям сформирована в 2014 году и сегодня является действенным инструментом Минобороны России по отбору и реализации инициативных разработок, предлагаемых предприятиями и организациями промышленности.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением инновационного развития Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.