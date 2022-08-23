На МВТФ "Армия-2022" состоялся круглый стол по поддержке инновационных проектов военного и двойного назначения

Стенд Института авиационного приборостроения "Навигатор" на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

ЦАМТО, 22 августа. В рамках научно-деловой программы форума "Армия-2022" прошел круглый стол "Система поддержки реализации инновационных проектов военного и двойного назначения".

В заседании приняли участие представители научно-исследовательских центров и институтов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, производственных объединений и корпораций. Было заслушано девять докладов.

В своих выступлениях делегаты отразили наиболее актуальные вопросы, касающиеся процесса внедрения инновационных технологий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, в воинских частях, соединениях, научно-исследовательских и испытательных институтах в процессе разработки образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) и порядка взаимодействия органов военного управления с предприятиями-изготовителями при проведении инициативных разработок и внедрении результатов.

Также в рамках круглого стола обсудили возможности повышения эффективности системы технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов различных типов, в том числе ее модернизации для обеспечения эксплуатации гражданских воздушных судов.

Представители АО "Авиаавтоматика" им. В.В.Тарасова" и АО "НЦВ Миль и Камов" сделали акцент на научно-практических вопросах повышения безопасности эксплуатации вертолетов и снижения эксплуатационных затрат на базе реализованной системы интегрированной логистической поддержки.

Представители Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН обосновали концепцию нового унифицированного измерительного комплекса межвидового применения, предназначенного для решения задач метеорологического мониторинга района боевых действий в интересах различных видов Вооруженных Сил. Метеорологический комплекс позволит осуществлять локальные измерения метеопараметров в приземной атмосфере над подстилающей поверхностью с помощью мобильной автоматической метеостанции, а также выполнять дистанционные контактные измерения метеопараметров в атмосферном пограничном слое с помощью беспилотного летательного аппарата, оборудованного метеодатчиками и аппаратурой передачи данных.

Разработку метеорологического комплекса предполагается выполнить совместными усилиями научно-исследовательского института Российской академии наук (ФГБУН ИМКЭС СО РАН, г. Томск) и Военного инновационного технополиса "ЭРА" в рамках заключенного сторонами соглашения о научно-техническом сотрудничестве.

По итогам круглого стола участниками разработаны рекомендации для совершенствования организационных, информационных и технических основ систем логистической поддержки жизненного цикла образцов ВВСТ. Проведена оценка использования новой формы взаимодействия Минобороны России и разработчиков ВВСТ, внесены предложения по перечню перспективных технологий и образцов для включения в план развития ВВСТ Министерства обороны Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.