"Радар ммс" с партнерами планирует создать дронпорт к концу 2022 - началу 2023 года

Для дронпорта уже создан электрический беспилотник массой до 30 кг, отметил исполнительный директор компании

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Дронпорт для электрических беспилотников может появиться в РФ к концу текущего - началу следующего года. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор "Радар ммс" Иван Анцев в ходе прошедшего форума "Армия-2022".

"Вместе с нашими партнерами мы занимаемся разработкой дронпорта. Эти системы уже скоро заработают. Полагаю, это произойдет уже к концу этого или началу следующего года", - сказал Анцев.

По словам исполнительного директора, для дронпорта уже создан электрический беспилотник массой до 30 кг, который может нести полезную нагрузку массой 7 кг. Беспилотник способен летать автономно полтора часа, выполняя в автоматическом режиме любые задачи, прежде всего мониторинговые.

"Этот беспилотник может применяться очень эффективно совместно с дронпортами. Он прилетает на дронпорт, садится, заряжается, а после улетает и выполняет следующую задачу. Оператор на мониторах пункта управления видит уже результаты его деятельности", - добавил он.

Подобный электробеспилотник может заниматься разведкой погоды, мониторингом линий электропередачи, экологическим мониторингом, вести геологоразведку. "И при этом не требуется никаких операторов. Привозим дронпорт, выдаем необходимое количество задач на неделю и он выполняет эти задачи", - заключил Анцев.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходил с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступило Минобороны России.