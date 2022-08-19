Войти
Интерфакс-АВН

Технологии и продукты "Швабе" найдут практическое применение в Венесуэле - пресс-служба холдинга

725
0
+1
Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Это проекты в области медицины, спецавтомобилей и оптики

Кубинка (Московская область). 18 августа. ИНТЕРФАКС - "Швабе" и Российско-Венесуэльская торговая палата (РВТП) заключили на полях Международного военно-технического форума "Армия-2022" соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба холдинга.

"Стороны будут взаимодействовать в совместной реализации проектов и продвижении продукции холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" в Боливарианской Республике Венесуэла", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

Целевыми отраслями и технологическими направлениями сотрудничества станут проекты в области медицины, спецавтомобилей, оптики и оптических материалов, "умного города", светотехники, а также водоподготовки и повышения комфортности городской среды", говорится в пресс-релизе.

Заместитель генерального директора "Швабе" по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко отмечает, что в рамках этой кооперации холдинг готов вместе с партнерами внедрить в Венесуэле самые эффективные технологии и продукты для развития здравоохранения, городской среды и экологической безопасности.

"Данное соглашение подтверждает наш высокий интерес к объединению усилий в этих сферах для построения международного технологического сотрудничества на взаимовыгодной и долгосрочной основе", - сказал Дмитроченко, которого цитирует пресс-служба.

Глава РВТП Роман Фроленко в свою очередь отметил, что "это очень важная, можно сказать, стратегическая инициатива концерна и торгово-промышленной палаты, особенно в сегодняшнее время".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
Похожие новости
08.06.2007
Раменские умельцы
29.05.2007
Чемезов держит слово
14.05.2007
Официальные лица более чем 50-ти государств примут участие в выставке вооружений и военной техники "Milex-2007" в Минске
20.04.2007
Выход России на лидирующие позиции в мире по экспорту вооружений свидетельствует о конкурентоспособности ОПК РФ - Сергей Иванов
17.04.2007
Госкомвоенпром Белоруссии ожидает большое количество участников выставки "Милекс-2007"
29.03.2007
Первым делом вертолеты…
01.03.2007
Проливы захлопнутся одновременно Иран и Индонезия договариваются о совместных действиях в случае вооруженного конфликта в проливах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 20:17
  • 30444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 19:43
  • 2
Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»
  • 19.08 17:08
  • 2
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 19.08 16:45
  • 3
В России возобновят работы над роботом-снайпером
  • 19.08 15:40
  • 1
"Не получилось у могучего Советского Союза, получится у России"
  • 19.08 15:00
  • 1
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 19.08 14:50
  • 11
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 19.08 14:40
  • 0
Дуда готов поступиться исторической памятью ради оккупации западных земель Украины
  • 19.08 12:17
  • 0
Алексей Бутримов: «Ниша газовых грилей свободна, и ее можно занять»
  • 19.08 11:16
  • 1
Космонавты экипажа МКС-67 первыми отработают управление роботом после полета
  • 19.08 11:08
  • 3
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 19.08 09:28
  • 0
Эксперт Бутримов: перестановка запчастей – временное решение для авиации
  • 19.08 07:13
  • 22
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 19.08 05:29
  • 3
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"