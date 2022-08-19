Технологии и продукты "Швабе" найдут практическое применение в Венесуэле - пресс-служба холдинга

Это проекты в области медицины, спецавтомобилей и оптики

Кубинка (Московская область). 18 августа. ИНТЕРФАКС - "Швабе" и Российско-Венесуэльская торговая палата (РВТП) заключили на полях Международного военно-технического форума "Армия-2022" соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба холдинга.

"Стороны будут взаимодействовать в совместной реализации проектов и продвижении продукции холдинга "Швабе" госкорпорации "Ростех" в Боливарианской Республике Венесуэла", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

Целевыми отраслями и технологическими направлениями сотрудничества станут проекты в области медицины, спецавтомобилей, оптики и оптических материалов, "умного города", светотехники, а также водоподготовки и повышения комфортности городской среды", говорится в пресс-релизе.

Заместитель генерального директора "Швабе" по развитию продаж, маркетингу и сервисной поддержке гражданской продукции Сергей Дмитроченко отмечает, что в рамках этой кооперации холдинг готов вместе с партнерами внедрить в Венесуэле самые эффективные технологии и продукты для развития здравоохранения, городской среды и экологической безопасности.

"Данное соглашение подтверждает наш высокий интерес к объединению усилий в этих сферах для построения международного технологического сотрудничества на взаимовыгодной и долгосрочной основе", - сказал Дмитроченко, которого цитирует пресс-служба.

Глава РВТП Роман Фроленко в свою очередь отметил, что "это очень важная, можно сказать, стратегическая инициатива концерна и торгово-промышленной палаты, особенно в сегодняшнее время".