Брифинг начальника войск РХБ защиты ВС РФ по результатам анализа возможной провокации на Запорожской АЭС

ЦАМТО, 18 августа. Из-за действий Киева на Запорожской АЭС может возникнуть ситуация, аналогичная происшедшему в Чернобыле и на Фукусиме, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Ниже заявление И.Кириллова на брифинге приведено в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

"Начиная с 18 июля 2022 года, станция подвергается систематическому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и с использованием беспилотных летательных аппаратов.

По состоянию на 18 августа 2022 года осуществлено 12 обстрелов, в ходе которых на территории АЭС и города Энергодара зафиксировано более 50 разрывов артиллерийских снарядов и пяти дронов-камикадзе.

Минобороны России провело расследование и установило, что удары наносятся с направления населенных пунктов Марганец и Никополь.

В результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения города Энергодара.

По мнению Министерства обороны, украинская сторона вместе с их кураторами из США пытается разыграть карту, вызвав, по их мнению, незначительную аварию на атомной станции и тем самым сорвать нормальную и безопасную эксплуатацию АЭС, обвинив в этом Россию.

Украинская сторона неоднократно заявляла о том, что удары по станции наносятся Вооруженными Силами России, а на территории АЭС размещается российское тяжелое вооружение, из которого ведется обстрел по объектам ВСУ.

Мы готовы представить МАГАТЭ реальные снимки с очень сильным разрешением (образец размещен на слайде), на которых видно, что оружие, тем более тяжелое, на территории этой станции не размещаем. Об этом министр обороны Российской Федерации сказал генеральному секретарю ООН Гутерришу.

Мы знаем, что при наличии большого количества военных и коммерческих зарубежных спутников эту же информацию может представить мировой общественности и американская сторона.

При этом США замалчивают объективные данные об обстрелах и ситуации на атомной станции, тем самым поощряя безнаказанность киевского режима и способствуя возможному развитию ядерной катастрофы на территории Европы.

Хочу отметить, что неслучайно в СМИ широко цитируются заключения специалистов американского агентства по контролю над вооружением и разоружением (город Вашингтон, штат Колумбия) и ряда других подобных учреждений западных стран, а не МАГАТЭ, которая имеет право на подобные выводы, о том, что возникновение масштабной катастрофы на ЗАЭС представляется маловероятным.

По их мнению, толщина бетонных укрытий ее ядерных реакторов составляет 10 метров, кроме того, станция проектировалась и строилась с учетом необходимости преодоления последствий таких инцидентов, как падение гражданского самолета.

Вместе с тем не исключается, что прямое попадание крупнокалиберных артиллерийских снарядов в сухое хранилище отработанного ядерного топлива приведет к радиоактивному заражению местности в радиусе до 20 км, а аварийная ситуация на ядерном реакторе максимум – до 30 км. При этом подчеркивается, что риски распространения радиации на территории стран Европы оцениваются как минимальные.

Таким образом, по мнению американских специалистов, последствия ядерного инцидента на Запорожской АЭС будут иметь ограниченный характер и не окажут влияния на территорию Европейских стран.

Вместе с тем, хотелось бы напомнить Секретариату ООН и всему мировому сообществу, что принципиальной причиной аварий на Чернобыльской станции и АЭС Фукусима, несмотря на то, что в первом случае было проведение экспериментов с ядерным реактором, а во втором случае – землетрясение и цунами, – это выход из строя систем обеспечения, нарушение энергоснабжения, частичное и полное обесточивание систем охлаждения, что привело к перегреву ядерного топлива и разрушению реактора.

В результате катастрофы на ЧАЭС загрязнению радиоактивными изотопами подверглась территория более 20 европейских стран. От прямого воздействия облучения умерли около 4 тыс. человек, зафиксировано десятки тысяч случаев генетических уродств у новорожденных и сотни тысяч онкологических заболеваний. Не считая последствия принудительной эвакуации до 100 тыс. человек, более 5,5 млн. человек получили повышенную дозу радиации.

На АЭС Фукусима только на первый взгляд может показаться, что последствия незначительные. Поэтапной принудительной эвакуации подверглись до 500 тыс. человек, а последствия сброса радиоактивной воды в океан почувствуют на себе потомки.

Складывается ощущение, что об этом забыли.

По мнению наших специалистов, из-за действий ВСУ аналогичная ситуация может возникнуть и на Запорожской АЭС.

Так, при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов в случае нештатной ситуации произойдет перегрев активной зоны и как следствие разрушение реакторных установок на самой большой в Европе атомной станции с выбросом радиоактивных веществ в атмосферу и разносу их на сотни километров.

Такая чрезвычайная ситуация вызовет массовую миграцию населения и будет иметь более катастрофические последствия, чем надвигающийся газовый энергетический кризис в Европе, что подтверждается прогнозом ряда европейских профильных организаций.

Кроме того, по имеющейся информации в рамках поездки на Украину с 17 по 19 августа 2022 года генеральный секретарь ООН Гутерриш планирует посетить город Одессу. К этой дате ВСУ намерены инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключается в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы.

Все это, по их замыслу, должно явиться следствием военных действий Вооруженных Сил России на территории атомной станции, некомпетентностью российских специалистов, участвующих в эксплуатации данного ядерного объекта.

С целью инсценировки ВСУ планируют к визиту Гутерриша в дислоцированных в Запорожской области Украины соединениях, воинских частях и подразделениях, входящих в состав объединенной группировки войск "Днепр", полностью развернуть посты радиационного наблюдения, обеспечить 100 процентов военнослужащих средствами РХБ защиты, провести тренировки по химической и радиационной защите и другие мероприятия по обеспечению безопасности. В частности, подразделениям 44-й отдельной артиллерийской бригады к 19 августа приказано быть готовым к действиям в условиях радиационного заражения местности. Туда же, в район Запорожской АЭС, перебрасываются подразделения 704-го отдельного полка РХБ защиты ВСУ.

Нанесение артиллерийских ударов по ЗАЭС планируется из городских кварталов города Никополь.

Данный "спектакль" будет сопровождаться оповещениями населения о повышении радиационного фона и другими "спецэффектами". Инсценировка проводится в интересах оказания влияния на генерального секретаря ООН и международное сообщество для прикрытия выгодных для Киева решений.

Конечной целью провокации является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение Вооруженных Сил России в ядерном терроризме.

В качестве вывода из вышеизложенного обращаем ваше внимание, что при продолжении негативного развития ситуации, связанной с обстрелами атомной станции Украиной, может быть рассмотрен вопрос о выводе в "холодный резерв" 5-го и 6-го энергоблоков, что приведет к остановке Запорожской АЭС".