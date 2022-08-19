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ЦАМТО

Компания Lockheed Martin приступила к модификации вертолетов UH-60M "Блэк Хок", предназначенных для ВС Литвы

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 августа. МНО Литвы 16 августа сообщило, что в начале текущего месяца предназначенные для поставки ВС Литвы вертолеты UH-60M "Блэк Хок" были доставлены с предприятия Lockheed Martin на завод в Хантсвилле (шт.Алабама) для их дальнейшей модификации.

На текущий момент для дальнейшей модификации переданы три вертолета, четвертый планируется передать в конце августа.

По заявлению министра национальной обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, первые два полностью укомплектованных вертолета UH-60M "Блэк Хок" с дополнительным оборудованием будут поставлены в 2024 году, когда в составе ВС Литвы будет полностью завершена подготовка летчиков и специалистов технического обслуживания, а также поставлено необходимое наземное оборудование.

Как сообщал ЦАМТО, 6 июля 2020 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Литве в рамках программы "Иностранные военные продажи" 6 многоцелевых вертолетов UH-60M "Блэк Хок", сопутствующего оборудования и вооружения. Максимальная стоимость продажи была оценена в сумму 380 млн. долл.

Контракт на поставку 4 вертолетов UH-60M "Блэк Хок" с дополнительным оборудованием, запасными частями, пакетом обучения, обслуживания и логистики МНО Литвы подписало в ноябре 2020 года. Стоимость заказа составила 181 млн. евро (213 млн. долл.). Правительство США обязалось предоставить в рамках данного проекта дополнительную поддержку в размере 26 млн. евро (30 млн. долл.). Литва также получила одобрение Конгресса США на закупку в перспективе еще двух вертолетов (в случае необходимости).

Новая платформа заменит Ми-8Т, которые в настоящее время состоят на вооружении ВС Литвы. Вертолеты советского производства эксплуатируются около 40 лет, срок их службы истекает, а поставка запчастей из РФ затруднена.

Как планируется, новые вертолеты будут применяться для авиационной поддержки, переброски небольших подразделений по воздуху, выполнения медицинской эвакуации, а также решения вспомогательных задач, включая поисково-спасательные операции, срочную перевозку органов для трансплантации, тушение пожаров.

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Страны
Литва
Россия
США
Продукция
UH-60
Ми-8
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
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