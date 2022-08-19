"Рособоронэкспорт": российские комплексы по противодействию БЛА отлично показали себя в спецоперации

ЦАМТО, 18 августа. Российские комплексы подавления дронов отлично показали себя в ходе специальной военной операции на Украине, их хочет приобрести ряд зарубежных стран, заявил "РИА Новости" в ходе форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Российская продукция в области борьбы с дронами различного размера и назначения отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции на Украине. Наши партнеры прекрасно видят это, и мы ведем консультации с рядом стран как Ближнего Востока, так и других регионов по продвижению средств противодействия беспилотникам", – сказал он.

А.Михеев отметил, что сегодня "Рособоронэкспорт" предлагает на внешнем рынке широкую номенклатуру средств радиоэлектронного подавления беспилотников, в том числе новейшие РБ-504П-Э ("Силок") и РБ-504А-Э, "Репеллент", "Репеллент-Патруль", РЛК-МЦЕ, "Матрикс".

"Также компания активно продвигает в дружественные России страны ракетные зенитные системы и комплексы, показавшие превосходные реальные результаты по уничтожению беспилотных летательных аппаратов всех типов. В их числе ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК типа "Тор", "Викинг", ПЗРК "Игла-С" и "Верба", – добавил глава РОЭ.