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"Рособоронэкспорт": российские комплексы по противодействию БЛА отлично показали себя в спецоперации

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Антидронный комплекс "Силок"
Антидронный комплекс "Силок".
Источник изображения: naukatehnika.com

ЦАМТО, 18 августа. Российские комплексы подавления дронов отлично показали себя в ходе специальной военной операции на Украине, их хочет приобрести ряд зарубежных стран, заявил "РИА Новости" в ходе форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Российская продукция в области борьбы с дронами различного размера и назначения отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции на Украине. Наши партнеры прекрасно видят это, и мы ведем консультации с рядом стран как Ближнего Востока, так и других регионов по продвижению средств противодействия беспилотникам", – сказал он.

А.Михеев отметил, что сегодня "Рособоронэкспорт" предлагает на внешнем рынке широкую номенклатуру средств радиоэлектронного подавления беспилотников, в том числе новейшие РБ-504П-Э ("Силок") и РБ-504А-Э, "Репеллент", "Репеллент-Патруль", РЛК-МЦЕ, "Матрикс".

"Также компания активно продвигает в дружественные России страны ракетные зенитные системы и комплексы, показавшие превосходные реальные результаты по уничтожению беспилотных летательных аппаратов всех типов. В их числе ЗРПК "Панцирь-С1", ЗРК типа "Тор", "Викинг", ПЗРК "Игла-С" и "Верба", – добавил глава РОЭ.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
БПЛА
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