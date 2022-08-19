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"Росэлектроника" показала на "Армии-2022" аппаратуру для наведения новейших зенитных систем с помощью авиации

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: © Фото : Rostec

ЦАМТО, 18 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех в рамках форума "Армия-2022" представил оборудование из состава программно-аппаратного комплекса "Крыло-А".

Комплекс может устанавливаться на самолеты дальней и транспортной авиации и способен наводить в режиме реального времени на противника новейшие зенитные системы.

Впервые представленные на выставке образцы оборудования применяются в составе автоматизированных систем управления войсками, а также новейшего программно-аппаратного комплекса "Крыло-А", предназначенного для установки на самолеты дальней и военно-транспортной авиации.

Аппаратура, разработанная Калужским НИИ телемеханических устройств (входит в "Росэлектронику"), используется для одновременной передачи и приема цифровых сигналов со скоростями до 9600 бит/с по некоммутируемым четырехпроводным каналам тональной частоты, для обмена данными абонентов сети Ethernet и для передачи данных по физическим линиям связи и обратного преобразования на приеме при одновременном двустороннем обмене со скоростями до 64000 бит/с.

"Представленное оборудование в составе станций радиотехнической разведки, установленных на стратегических бомбардировщиках и военно-транспортных самолетах, позволяет с высокой точностью обнаруживать летательные аппараты противника. Полученные данные передаются на позиции подразделений ПВО, что позволяет существенно повысить их боеготовность", – заявил генеральный директор КНИИТМУ Александр Алексеев.

"Крыло-А" – это автоматизированная система дальней авиации и военно-транспортной авиации с функциями автоматизированной системы боевого управления. Она отображает в реальном времени координаты самолетов, их параметры и техническое состояние. Также АСУ передает на наземные пункты управления данные с бортовых систем радиотехнической разведки сведения о воздушной обстановке.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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