МАК "Вымпел" заявила о полном представлении России о космических объектах на всех орбитах

Также идет своевременное информирование заинтересованных ведомств и руководства страны о космической обстановке, сообщил генеральный директор корпорации Сергей Боев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Благодаря обновленной системе контроля космического пространства и модернизированным радиооптическим комплексам Россия обладает полной информацией о космических объектах на всех орбитах. Об этом рассказал ТАСС в рамках форума "Армия-2022" главный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении, генеральный директор МАК "Вымпел" Сергей Боев.

"Сегодня мы имеем объективное, четкое представление об обстановке по всем орбитам, работаем, получаем информацию в том числе и по излучениям космических аппаратов, точно определяем направленность и функциональность деятельности этих объектов в космосе и понимаем, куда и зачем они "смотрят". По высоким орбитам с помощью оптических комплексов получаем координатную и некоординатную информацию", - сказал он.

По словам Сергея Боева, все это позволяет России на сегодняшний день иметь полное представление об обстановке в околоземном космическом пространстве. Также идет своевременное информирование заинтересованных ведомств и руководства страны о космической обстановке.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.