Войти
Газета.ru

"Аномалия в работе аккумулятора". Космонавты не смогли завершить работу в открытом космосе

819
0
-1
Источник изображения: gazeta.ru

Артемьев и Матвеев досрочно завершили выход в открытый космос и вернулись на МКС

Проблемы со скафандром привели к тому, что внекорабельные работы российских космонавтов завершились досрочно. Первым на МКС вернулся Олег Артемьев, вслед за ним в шлюзовой отсек отправился Денис Матвеев. О том, что произошло в открытом космосе, - в материале "Газеты.Ru".

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев досрочно завершили свой выход в космос, об этом в "Роскосмосе" сообщили в своем Telegram-канале. Решение о возвращении на Международную космическую станцию принял Центр управления полетами.

"Самочувствие экипажа хорошее. Незавершенные работы будут выполнены в ходе следующих выходов в открытый космос", - сообщает госкорпорация.

Ранее Артемьев, который также является спецкором ТАСС, из-за проблем со скафандром был вынужден завершить выход в открытый космос.

"Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть", - сказал сотрудник ЦУПа космонавту во время переговоров.

После этого космонавт "вернулся в шлюзовой отсек и подключился к фалу для обеспечения электропитания скафандра" (Артемьев использовал "Орлан-МКС" №5 с красными полосками).

В "Роскосмосе" пояснили, что причина произошедшего - "аномалия в работе аккумуляторной батареи в скафандре".

Ситуация контролируется ЦУПом, добавили в госкорпорации. Отмечается, что здоровью космонавта ничего не угрожает.

Вслед за Артемьевых в шлюзовой отсек вернулся и Денис Матвеев, который был одет в "Орлан-МКС" №4 с синими полосками.

"Денис, начинаем перемещение в сторону шлюзового отсека. Не торопись. Доходи до укладки из-под камер, и там укладку захватим с собой", - сказал специалист Центра управления полетами.

Артемьев и Матвеев выходили в космос через выходной люк модуля "Поиск" МКС. В рамках российской программы внекорабельной деятельности они должны подготовить к работе европейский манипулятор ERA, который управляется дистанционно, обслуживая российский сегмент.

Им предстояло установить две телекамеры и отсоединить стартовые кольца с двух концевых эффекторов ERA, чтобы манипулятор стал легче. Кроме того, космонавты должны были переместить внешний пульт и протестировать управление манипулятором и если осталось бы время выполнить еще несколько задач, в том числе сменить рамку с защитными стеклами на одной из видеокамер.

Все действия космонавтов транслировались в прямом эфире с 16:20 мск.

Продолжительность выхода в космос должна была составить около семи часов, но завершилась спустя почти четыре часа. За 2022 год для российских космонавтов это был пятый выход в космос.

В предыдущий раз внекорабельные работы проводились в ночь с 21 на 22 июля. Тогда в открытый космос выходили Артемьев и астронавт Европейского космического агентства Саманта Кристофоретти. На внешнем борту МКС они провели более семи часов. За это время Артемьев и Кристофоретти запустили 10 наноспутников, сняли с модуля "Поиск" и переместили на "Науку" платформы с адаптерами. На "Поиск" установили адаптер ERA, переведя его пульт управления в режим хранения.

Ангелина Мильченко

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Роскосмос
Проекты
МКС
Наноиндустрия
Похожие новости
07.05.2019
Под мусорным небом: чем опасны для землян осколки космических кораблей
13.12.2017
"Известия": российские космонавты в 2018 году три раза выйдут в открытый космос
31.07.2017
Корабль "Союз МС-05" с экипажем новой экспедиции отправится на МКС
17.07.2017
Вице-президент РАН: сроки реализации лунной программы сдвинулись ради проекта "ЭкзоМарс"
14.03.2012
«Капкан» для европейцев и Роскосмоса
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 20:17
  • 30444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 19:43
  • 2
Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»
  • 19.08 17:08
  • 2
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 19.08 16:45
  • 3
В России возобновят работы над роботом-снайпером
  • 19.08 15:40
  • 1
"Не получилось у могучего Советского Союза, получится у России"
  • 19.08 15:00
  • 1
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 19.08 14:50
  • 11
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 19.08 14:40
  • 0
Дуда готов поступиться исторической памятью ради оккупации западных земель Украины
  • 19.08 12:17
  • 0
Алексей Бутримов: «Ниша газовых грилей свободна, и ее можно занять»
  • 19.08 11:16
  • 1
Космонавты экипажа МКС-67 первыми отработают управление роботом после полета
  • 19.08 11:08
  • 3
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 19.08 09:28
  • 0
Эксперт Бутримов: перестановка запчастей – временное решение для авиации
  • 19.08 07:13
  • 22
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 19.08 05:29
  • 3
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"