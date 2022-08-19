США не видят ничего необычного в учениях "Восток-2022" - госдеп

Вашингтон. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Власти США не считают военные учения "Восток-2022" каким-либо необычным мероприятием, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"Насколько я понимаю, это совместные учения ряда стран, не только России и Китая. Страны регулярно и правомерным образом принимают суверенные решения, в каких военных учениях им принимать участие. (...) Так что мы не усматриваем чего-либо особенного в такой их активности", - сказал он на брифинге.

В то же время он отметил развитие отношений, в том числе сфере безопасности между РФ и КНР, а также между РФ и Ираном. Он заявил о беспокойстве таким развитием событий в связи "со взглядами таких стран как КНР, Россия на международный порядок".

Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Народно-освободительная армия Китая наряду с военными Индии, Белоруссии, Таджикистана и Монголии примет участие в стратегических военных учениях "Восток-2022", которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября.