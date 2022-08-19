Войти
Интерфакс-АВН

США не видят ничего необычного в учениях "Восток-2022" - госдеп

824
0
0
Учения "Восток-2018"
Учения "Восток-2018".
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Власти США не считают военные учения "Восток-2022" каким-либо необычным мероприятием, заявил в среду представитель госдепа Нед Прайс.

"Насколько я понимаю, это совместные учения ряда стран, не только России и Китая. Страны регулярно и правомерным образом принимают суверенные решения, в каких военных учениях им принимать участие. (...) Так что мы не усматриваем чего-либо особенного в такой их активности", - сказал он на брифинге.

В то же время он отметил развитие отношений, в том числе сфере безопасности между РФ и КНР, а также между РФ и Ираном. Он заявил о беспокойстве таким развитием событий в связи "со взглядами таких стран как КНР, Россия на международный порядок".

Ранее в Минобороны КНР сообщили, что Народно-освободительная армия Китая наряду с военными Индии, Белоруссии, Таджикистана и Монголии примет участие в стратегических военных учениях "Восток-2022", которые пройдут на территории России с 30 августа по 5 сентября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Иран
Китай
Монголия
Россия
США
Таджикистан
Проекты
Военные учения
Похожие новости
18.12.2020
Участники планирующей конференции обсудили порядок проведения Армейских международных игр-2021
16.10.2019
Азиатские программы сверхдержав
14.08.2019
Breitbart (США): на Армейских играх в России кубинские танки задымили и не смогли разгромить команды Зимбабве и Таджикистана
22.07.2019
Косовский кризис встал между Западом и Белградом
07.08.2017
Русский вальс, китайское кино и зимбабвийский сюрприз на АрМИ-2017
16.05.2011
В салоне средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность-2011" примут участие 269 российских и 34 иностранные компании
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 20:17
  • 30444
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 19:43
  • 2
Раскрыты объемы производства российских ракет «Оникс»
  • 19.08 17:08
  • 2
Контракты на форуме «Армия-2022»
  • 19.08 16:45
  • 3
В России возобновят работы над роботом-снайпером
  • 19.08 15:40
  • 1
"Не получилось у могучего Советского Союза, получится у России"
  • 19.08 15:00
  • 1
Этот штурмовик стал фаворитом российской авиации. Вот почему
  • 19.08 14:50
  • 11
Российская робособака с гранатомётом оказалась китайским роботом Go1, который за 2700 долларов можно купить на AliExpress
  • 19.08 14:40
  • 0
Дуда готов поступиться исторической памятью ради оккупации западных земель Украины
  • 19.08 12:17
  • 0
Алексей Бутримов: «Ниша газовых грилей свободна, и ее можно занять»
  • 19.08 11:16
  • 1
Космонавты экипажа МКС-67 первыми отработают управление роботом после полета
  • 19.08 11:08
  • 3
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 19.08 09:28
  • 0
Эксперт Бутримов: перестановка запчастей – временное решение для авиации
  • 19.08 07:13
  • 22
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 19.08 05:29
  • 3
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"