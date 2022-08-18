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ТАСС

Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ

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Запорожская АЭС
Запорожская АЭС.
Источник изображения: © РИА Новости

По словам Йенса Столтенберга, ситуация вокруг ЗАЭС создает серьезные риски для Украины, соседних стран и международного сообщества

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. НАТО выступает за вывод войск РФ из района Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечения инспекторам МАГАТЭ допуска туда. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Мы призываем срочно допустить инспекторов МАГАТЭ и обеспечить вывод российских войск", - сказал он, подчеркнув, что ситуация вокруг ЗАЭС создает серьезные риски для Украины, соседних стран и международного сообщества.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. 

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1 комментарий
№1
18.08.2022 09:55
Может Йенсу Столтенбергу дать доступ войскам НАТО на ЗАЭС, а затем и разместить вооружения НАТО на границе с РОССИЕЙ. НЕТ, Йенс Столтенберг вы  потеряли доверие  полностью со стороны России, да и других стран.  К Вам теперь  веры не будет  никогда!!!
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