Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ

По словам Йенса Столтенберга, ситуация вокруг ЗАЭС создает серьезные риски для Украины, соседних стран и международного сообщества

БРЮССЕЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. НАТО выступает за вывод войск РФ из района Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обеспечения инспекторам МАГАТЭ допуска туда. Об этом заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"Мы призываем срочно допустить инспекторов МАГАТЭ и обеспечить вывод российских войск", - сказал он, подчеркнув, что ситуация вокруг ЗАЭС создает серьезные риски для Украины, соседних стран и международного сообщества.

Запорожская АЭС, расположенная в Энергодаре, находится под контролем российских войск. В последние дни украинские силы нанесли несколько ударов по территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.