«Производство забронировано на годы вперёд»: в Турции назвали объёмы выпуска беспилотников Bayraktar TB2

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Высокий спрос на мировом рынке на турецкие ударные беспилотники, наблюдающийся после Карабахской войны 2020 года, полностью загрузил мощности по выпуску БПЛА.
Со слов главы компании-производителя BAYKAR Халука Байрактара, изначально предприятие выпускало лишь один беспилотник в месяц; сейчас этот показатель увеличился до 20 машин. Как указывается, каждые 10 дней заказчики получают один комплекс Bayraktar TB2, состоящий из 6 БПЛА. При этом высокий спрос на данную систему обусловил строительство второй производственной базы.
- отметил гендиректор.
На дополнительной площадке ежегодные объёмы выпуска беспилотников Bayraktar TB2 составят 46 единиц, AKINCI – 24 ед. В новый объект вкладывается $33,4 млн. Он будет размещён в Стамбуле [видимо, завод на Украине решено не возводить]. Работать на нём будут 1122 человека.
- указывается на сайте компании, называя общий объём поставок ударного БПЛА.
Учитывая серьёзные потери ВСУ в TB2, их реальное количество должно быть значительно меньше.