«Производство забронировано на годы вперёд»: в Турции назвали объёмы выпуска беспилотников Bayraktar TB2

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Высокий спрос на мировом рынке на турецкие ударные беспилотники, наблюдающийся после Карабахской войны 2020 года, полностью загрузил мощности по выпуску БПЛА.

Со слов главы компании-производителя BAYKAR Халука Байрактара, изначально предприятие выпускало лишь один беспилотник в месяц; сейчас этот показатель увеличился до 20 машин. Как указывается, каждые 10 дней заказчики получают один комплекс Bayraktar TB2, состоящий из 6 БПЛА. При этом высокий спрос на данную систему обусловил строительство второй производственной базы.

Производственная линия BAYKAR забронирована на 3 года вперёд. Мы хотим выпускать гораздо больше Bayraktar TB2

- отметил гендиректор.

На дополнительной площадке ежегодные объёмы выпуска беспилотников Bayraktar TB2 составят 46 единиц, AKINCI – 24 ед. В новый объект вкладывается $33,4 млн. Он будет размещён в Стамбуле [видимо, завод на Украине решено не возводить]. Работать на нём будут 1122 человека.

TB2 доказал свою эффективность, налетав более 400 000 часов. С 2014 года он продолжает успешно выполнять задачи в турецких вооруженных силах. В настоящее время 257 платформ Bayraktar находятся на службе Турции, Катара, Украины и Азербайджана [и других стран]

- указывается на сайте компании, называя общий объём поставок ударного БПЛА.

Учитывая серьёзные потери ВСУ в TB2, их реальное количество должно быть значительно меньше.