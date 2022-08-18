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Интерфакс-АВН

Венесуэла получила в этом году очередную партию оборудования для завода по производству автоматов Калашникова - глава "Рособоронэкспорта"

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АК-103
Макет автомата Калашникова АК-103.
Источник изображения: forum.guns.ru

Кубинка (Московская обл.). 17 августа. ИНТЕРФАКС - РФ в текущем году доставила в Венесуэлу новую партию оборудования для завода по производству автоматов Калашникова, проект будет доведен до конца, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В 2022 году в Венесуэлу доставлена очередная партия оборудования для строительства заводов, которое ведут российские технические специалисты и венесуэльские подрядчики. Проекты будут обязательно доведены до логического конца, несмотря на объективные трудности", - сообщил Михеев на форуме "Армия-2022" в среду.

Как сообщалось, в Венесуэле РФ строит производство автоматов Калашникова и боеприпасов к ним.

27 мая гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин сообщил "Интерфаксу", что проблемы с логистикой не дают запустить производство автоматов АК-103 и боеприпасов на заводе в Венесуэле в текущем году.

5 октября 2021 года посланник президента Венесуэлы Адан Чавес сообщил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить во второй половине 2022 года.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в 2019 году заявлял, что США мешают строительству в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова.

"Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится (строительство) - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - отмечал ранее глава "Ростеха".

"Был период - месяц стоял, невозможно было работать. Там отключили электроэнергию, работать нельзя было. А затем американцы не давали завести нам туда станки. Потихонечку все равно завозили", - заявил Чемезов журналистам на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
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РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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