Минобороны России готово помочь в укреплении обороноспособности вооруженных сил Республики Мали

Тысячи малийцев вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией и против французского присутствия.

ЦАМТО, 17 августа. Минобороны России готово развивать отношения с военным ведомством Мали, помочь в укреплении обороноспособности вооруженных сил республики и в повышении эффективности борьбы с незаконными вооруженными формированиями в стране.

Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на переговорах с министром обороны Республики Мали полковником Садио Камара. Встреча состоялась на полях X Московской конференции по международной безопасности.

"Мы всячески готовы содействовать в развитии отношений между нашими странами в оборонной сфере и хотели бы еще раз подчеркнуть ваш личный вклад. Мы уверены в том, что наша совместная работа будет способствовать укреплению обороноспособности вооруженных сил вашей страны и тем самым способствовать повышению эффективности борьбы с незаконными вооруженными формированиями", – отметил Александр Фомин.

Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке.

Александр Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия, а также подтвердил готовность Минобороны России к продолжению конструктивного диалога.

В свою очередь, полковник Садио Камара поблагодарил генерал-полковника Александра Фомина за помощь в оснащении национальных вооруженных сил Мали, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.