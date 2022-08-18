Войти
ЦАМТО

Минобороны России готово помочь в укреплении обороноспособности вооруженных сил Республики Мали

859
0
0
Тысячи малийцев вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией и против французского присутствия
Тысячи малийцев вышли на митинг в поддержку сотрудничества с Россией и против французского присутствия.
Источник изображения: H.DIAKITE/EPA/ТАСС

ЦАМТО, 17 августа. Минобороны России готово развивать отношения с военным ведомством Мали, помочь в укреплении обороноспособности вооруженных сил республики и в повышении эффективности борьбы с незаконными вооруженными формированиями в стране.

Об этом заявил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на переговорах с министром обороны Республики Мали полковником Садио Камара. Встреча состоялась на полях X Московской конференции по международной безопасности.

"Мы всячески готовы содействовать в развитии отношений между нашими странами в оборонной сфере и хотели бы еще раз подчеркнуть ваш личный вклад. Мы уверены в том, что наша совместная работа будет способствовать укреплению обороноспособности вооруженных сил вашей страны и тем самым способствовать повышению эффективности борьбы с незаконными вооруженными формированиями", – отметил Александр Фомин.

Стороны подробно обсудили имеющиеся проекты сотрудничества в оборонной сфере, а также вопросы региональной безопасности в Западной Африке.

Александр Фомин отметил важность российско-малийского взаимодействия, а также подтвердил готовность Минобороны России к продолжению конструктивного диалога.

В свою очередь, полковник Садио Камара поблагодарил генерал-полковника Александра Фомина за помощь в оснащении национальных вооруженных сил Мали, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мали
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Похожие новости
07.04.2020
Синьхуа (Китай): прорыв в экспорте российского вооружения
24.03.2020
«Мы настроены на серьёзный диалог с НАТО»
30.12.2019
За прошедшие пять лет Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с 39 странами
19.08.2019
Не отдать Африку России: Пентагон обеспокоен влиянием Москвы
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
23.12.2013
Без флота нет победы ни в воздухе, ни на суше
30.01.2013
Ценовых войн не будет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 00:18
  • 30422
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"
  • 18.08 22:08
  • 2
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 18.08 15:39
  • 1
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 18.08 15:36
  • 1
На форуме "Армия-2022" прошел конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса
  • 18.08 15:05
  • 98
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 18.08 15:04
  • 1
Роль и место белорусских неонацистов в польских планах по захвату Западной Украины
  • 18.08 14:54
  • 1
«Беспилотный HIMARS»: В США разрабатывают РСЗО AML повышенной мощности, способную работать в автономном режиме
  • 18.08 13:40
  • 1
Россия успешно презентует свое передовое оружие в реальном бою
  • 18.08 13:30
  • 3
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 18.08 12:12
  • 8
Россия нарастит производство Ту-214
  • 18.08 11:24
  • 18
Лучисто-игристое оружие России
  • 18.08 09:55
  • 1
Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ
  • 18.08 03:43
  • 20
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу