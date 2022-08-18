Глава "Рособоронэкспорта" заявил о нарушении США контрактных обязательств поставкой Украине "афганских" вертолетов

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" внимательно следит за перемещениями поставленной на экспорт российской военной техники, со стороны США допущено грубое нарушение контрактных обязательств, сообщил "Интерфаксу" глава компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" внимательно следит за перемещениями поставленной на экспорт российской продукции военного назначения и за соблюдением партнерами обязательств по предотвращению несанкционированной передачи ее третьим странам", - сказал Михеев агентству на форуме "Армия-2022".

"К настоящему времени мы зафиксировали одно грубейшее нарушение контрактных документов - со стороны США, которые сообщили о передаче Украине вертолетов Ми-17В-5. Это было сделано вопреки подписанному на уровне Государственного департамента и переданному МИД России сертификату конечного пользователя, где однозначно указано на то, что вертолеты предназначаются исключительно для афганской армии. Данный вопрос подлежит рассмотрению на межправительственном уровне", - сказал глава компании.

Он также заявил, что компания принимает меры для того, чтобы избегать заморозки средств при взаиморасчетах.

"Мы давно не видим признаки нормальной конкурентной борьбы на рынке. Поэтому выстроили систему сотрудничества с дружественными России странами, исключающую возможность изъятия у нас или наших заказчиков финансовых средств и имущества. Это стабильная система, позволяющая нам заключать договоренности с партнерами в плановом порядке", - сказал Михеев.