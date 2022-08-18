Войти
Интерфакс-АВН

Глава "Рособоронэкспорта" заявил о нарушении США контрактных обязательств поставкой Украине "афганских" вертолетов

867
0
0
Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17. Архивное фото
Вертолетный парк ВВС Афганистана, вертолеты Ми-17. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Грешнов

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - "Рособоронэкспорт" внимательно следит за перемещениями поставленной на экспорт российской военной техники, со стороны США допущено грубое нарушение контрактных обязательств, сообщил "Интерфаксу" глава компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" внимательно следит за перемещениями поставленной на экспорт российской продукции военного назначения и за соблюдением партнерами обязательств по предотвращению несанкционированной передачи ее третьим странам", - сказал Михеев агентству на форуме "Армия-2022".

"К настоящему времени мы зафиксировали одно грубейшее нарушение контрактных документов - со стороны США, которые сообщили о передаче Украине вертолетов Ми-17В-5. Это было сделано вопреки подписанному на уровне Государственного департамента и переданному МИД России сертификату конечного пользователя, где однозначно указано на то, что вертолеты предназначаются исключительно для афганской армии. Данный вопрос подлежит рассмотрению на межправительственном уровне", - сказал глава компании.

Он также заявил, что компания принимает меры для того, чтобы избегать заморозки средств при взаиморасчетах.

"Мы давно не видим признаки нормальной конкурентной борьбы на рынке. Поэтому выстроили систему сотрудничества с дружественными России странами, исключающую возможность изъятия у нас или наших заказчиков финансовых средств и имущества. Это стабильная система, позволяющая нам заключать договоренности с партнерами в плановом порядке", - сказал Михеев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ми-17
Ми-17В5
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
23.05.2022
"Рособоронэкспорт": поставка США Украине предназначенных Афганистану российских вертолетов грубо нарушает международное право
14.10.2021
Патрушев назвал бомбой замедленного действия оставленное талибам оружие США
16.05.2018
Спрос на взлете
18.08.2014
Анатолий Исайкин: Россия способна резко поднять боеспособность армии любого государства
28.05.2014
Военные США удовлетворены надежностью вертолетов Ми-17В-5, поставляемых в Афганистан
22.05.2014
Рособоронэкспорт: "К 2018 году поставим на экспорт более 300 вертолетов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 00:18
  • 30422
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"
  • 18.08 22:08
  • 2
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 18.08 15:39
  • 1
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 18.08 15:36
  • 1
На форуме "Армия-2022" прошел конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса
  • 18.08 15:05
  • 98
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 18.08 15:04
  • 1
Роль и место белорусских неонацистов в польских планах по захвату Западной Украины
  • 18.08 14:54
  • 1
«Беспилотный HIMARS»: В США разрабатывают РСЗО AML повышенной мощности, способную работать в автономном режиме
  • 18.08 13:40
  • 1
Россия успешно презентует свое передовое оружие в реальном бою
  • 18.08 13:30
  • 3
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 18.08 12:12
  • 8
Россия нарастит производство Ту-214
  • 18.08 11:24
  • 18
Лучисто-игристое оружие России
  • 18.08 09:55
  • 1
Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ
  • 18.08 03:43
  • 20
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу