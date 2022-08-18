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Военное обозрение

Ставка на «Бога войны»: Германия разработала новую концепцию организации сухопутных войск по урокам Украины

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Источник изображения: topwar.ru

В Германии представлена новая концепция структуры сухопутных войск бундесвера, в соответствии с которой предполагаются значительное усиление армейской артиллерии, реорганизация системы противовоздушной обороны и преобразование части механизированных бригад в мотопехотные. Немецкие военачальники не скрывают, что такое реформирование сухопутных войск станет ответом на события на Украине, которые заставили страны НАТО по-другому взглянуть на природу боевых действий на востоке Европы.

В настоящее время сухопутные войска ФРГ имеют в своем составе три дивизии, две из которых танковые. Однако на практике танковые дивизии представляют собой механизированные соединения с шестью батальонами танков по 44 машины в каждом. Безусловным плюсом немецких механизированных дивизий является наличие разведывательного батальона и хорошо подготовленных инженерных частей. Артиллерия же остается слабым местом и этих дивизий, и бундесвера в целом. Между тем, украинские события продемонстрировали, что «Бог войны» не потерял своего значения и в нашем веке.

Например, в составе 1-й танковой дивизии бундесвера лишь от 32 до 40 гаубиц, по утверждению польского издания Defence24. Это слишком мало, даже если использовать современные артиллерийские системы, такие как Panzerhaubitze 2000, подчеркивает издание.

Кроме того, возникают очевидные трудности и с возможностью использовать дивизию как слаженно действующее соединение, а не как базу для формирования батальонных тактических групп. Поэтому в процессе реорганизации предлагается, что германские танковые части будут состоять из 2 танковых и 2 механизированных бригад. В каждой из них будет по 2 механизированных батальона и по одному (механизированные бригады) или по два (бронетанковые бригады) танковых батальона.

Две бригады, функционирующие сегодня как бронетанковые и механизированные в структурах 1-й танковой дивизии: 21-я танковая бригада и 41-я бронегренадерская бригада (мотострелковая), подлежат преобразованию в части «средних сил» на колесной бронетехнике. Мотопехотные части проще перебрасывать на большие расстояния по сети автомобильных дорог.

Еще одним важным структурным изменением является подчинение 231-й горнострелковой бригады дивизии сил быстрого реагирования. Однако настоящей революцией станет реорганизация артиллерии бундесвера. В соответствии с новой концепцией, планируется сформировать до пяти дополнительных артиллерийских дивизионов. В каждой из немецких бригад будет артиллерийский дивизион, дополнительно будет один дивизион на уровне дивизии. Таким образом, каждая из танковых дивизий должна иметь в общей сложности четыре артиллерийских дивизиона, а дивизия сил быстрого реагирования, которая теперь должна использовать артиллерийскую поддержку «выше» 120-мм минометов, получит собственный дивизион.

Скорее всего, вновь создаваемые артиллерийские подразделения будут оснащены новыми гаубицами на колесном шасси. Компания Rheinmetall предлагает систему KMW-Boxer в качестве платформы для установки артиллерийского орудия на грузовой автомобиль.

В концепции также предполагается включение в состав каждого артиллерийского дивизиона дивизий сухопутных войск зенитной батареи. То есть, речь идет о восстановлении армейской противовоздушной обороны. Судя по всему, такое решение также принималось на фоне усвоения украинских уроков. Что интересно, ранее ФРГ передала Украине до 30 комплексов «Гепард», ослабив возможности собственной противовоздушной обороны.

Таким образом, новую концепцию организации структуры сухопутных войск бундесвера можно рассматривать как общий вектор реформирования германских вооруженных сил в ближайшем будущем. Берлин вынужден укреплять мощь своей армии, учитывая при этом финансово-экономические и демографические факторы.

Переход на колесную технику будет более экономичным, а восстановление армейской ПВО и артиллерии позволит усилить огневую мощь германских вооруженных сил. Сотрудничество с Нидерландами и включение в состав германской армии нидерландских частей позволит частично покрыть нехватку личного состава.

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Страны
Германия
Нидерланды
Украина
Компании
Rheinmetall
Проекты
NATO
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