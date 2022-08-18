Министр обороны Украины: Ответственно заявляю, что мы не потеряли ни одной установки HIMARS

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Министр обороны Украины вынужден делать заявления, которых от него ждут западные спонсоры киевского режима. В частности, Резников на постоянной основе вынужден заявлять, что Украина «формирует миллионную армию», а также что «российским войскам не удаётся уничтожать поставленные из стран НАТО тяжёлые вооружения».

Несмотря на неоднократные свидетельства об уничтожении установок «Хаймарс», украинский министр вновь заявил буквально следующее:

Ответственно могу сказать, что мы не потеряли ни одной установки HIMARS.

По словам Резникова, российским сообщениям в этом плане «нельзя верить». Нельзя верить, судя по всему, и собственным глазам, которые видят, как на кадрах проводится уничтожение американской РСЗО на одном из направлений российской военной спецоперации.

Министр обороны Украины – американским журналистам:

Если вы у россиян читаете, что солдат Иванов с автоматом Калашникова ворвался куда-то и увидел уничтоженные 12 HIMARS, то можете покрутить пальцем у виска, посмеяться. Такая у них система пропаганды.

О том, можно ли «крутить пальцем у виска и смеяться» при видео роликов с демонстрацией уничтожения РСЗО HIMARS на фронте, г-н Резников не уточнил.

Напомним, что в сводках российского министерства обороны неоднократно сообщалось об уничтожении поставленных на Украину американских ракетных установок. Глава российского оборонного ведомства указал на то, что «Хаймарсы» вместе с другим западным вооружением «перемалываются» в ходе боёв.