«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил о планах Украины уничтожить Крымский мост

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью The Guardian, что Украина рассматривает Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью России, как «законную военную цель». Он также пообещал, что ВСУ будут создавать «хаос внутри российских сил», нанося удары по линиям снабжения.

Готовящиеся атаки

Михаил Подоляк «дал понять» журналистам The Guardian, что Украина намерена разрушить Крымский мост.

«Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены», - сказал советник главы офиса Зеленского.

По его словам, Украина «ведет контрнаступление», направленное на создание «хаоса внутри российских сил». ВСУ наносят удары по линиям снабжения российской армии. Подоляк заявил, что «в ближайшие два-три месяца» могут быть новые атаки, «подобные загадочным взрывам во вторник на железнодорожном узле и авиабазе в Крыму», а также взрывам «на аэродроме Саки на полуострове на прошлой неделе».

Издание отмечает, что «Украина не взяла на себя ответственность» за эти инциденты в Крыму.

«Наша стратегия - уничтожить логистику, линии снабжения, склады боеприпасов и другие объекты военной инфраструктуры. Это создает хаос в российских силах», - рассказал Подоляк.

Он уверен, что такой подход Киева мешает Москве использовать артиллерийскую мощь «для завоевания территории в Донбассе», как это было в случае «с Мариуполем и Северодонецком», когда города были «разрушены».

«Таким образом, Россия как бы научила всех, что для контрнаступления требуется огромное количество живой силы, как гигантский кулак, и нужно двигаться только в одном направлении», - считает советник главы офиса Зеленского.

При этом он отметил, что «украинское контрнаступление выглядит совсем по-другому», так как ВСУ «не используют тактику 60-х и 70-х годов прошлого века».

«Однако эти замечания также можно интерпретировать как признание того, что Украина изо всех сил пытается накопить количество людей и военной техники, необходимое для проведения полного контрнаступления на юге страны, что обычно требует превосходства трех или более солдат против одного», - пояснили журналисты The Guardian.

Согласно информации издания, вместо этого Украина «попыталась отрезать Херсон, единственный город, удерживаемый Россией на западном берегу Днепра, повредив автомобильные и железнодорожные мосты с помощью недавно поставленной западной реактивной артиллерии». Киев рассчитывает, что благодаря этим атакам «Россия больше не может пополнять свои запасы и силы эффективно».

Потребность в РСЗО

Подоляк также рассказал изданию, что Украина запросила «еще 50 - 60 - 80» реактивных систем залпового огня в дополнение к существующему арсеналу, насчитывающему около 20 единиц. 16 из них - поставленные Соединенными Штатами HIMARS. Еще три РСЗО - это гусеничные M270, прибывшие из Великобритании.

Советник главы офиса Зеленского добавил, что с помощью ракет большой дальности, поставленных Западом, Украина надеется ослабить силы российских военных, сделать так, чтобы у них «отсутствовали поставки и ощущалась нехватка боеприпасов». По мнению Подоляка, это «заставит русских сражаться так, как они это делали в первые месяцы войны».

Он также «предположил», что «нападение на авиабазу» в Крыму на прошлой неделе «могло быть делом рук партизан», но «отверг любые предположения, что это мог быть несчастный случай».

«Конечно, я согласен с Минобороны России, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев», - сказал Подоляк.

9 августа в Минобороны РФ сообщили, что на аэродроме в районе Новофедоровки в Крыму взорвались боеприпасы.

"По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было", - говорилось в сообщении.

Накануне в оборонном ведомстве заявили, что детонация боеприпасов на военном складе в Джанкойском районе Крыма произошла из-за диверсии. Из-за нее были повреждены ЛЭП, электростанции, железнодорожное полотно и жилые дома.

Мария Шустрова