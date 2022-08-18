Войти
ТАСС

Президент Республики Корея не ответил на вопрос о возможности поставок оружия Киеву

865
0
0
Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Юн Сок Ёль отметил, что в ситуации вокруг Украины Сеул действует в соответствии с шагами других представителей "международного сообщества"

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил о готовности оказать помощь в восстановлении Украины, но не ответил на вопрос о возможности поставок наступательного вооружения Киеву. Такую позицию он обозначил в среду на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания на посту.

"Мне сложно что-то сказать здесь и сейчас по вопросу поставок наступательного оружия или военной помощи. Но думаю, что мы приложим все усилия, чтобы украинский народ в кратчайшее время восстановил свободу и национальные активы", - сказал южнокорейский лидер. Трансляцию вел телеканал Уай-ти-эн. Юн Сок Ёль добавил, что в ситуации вокруг Украины Сеул действует в соответствии с шагами других представителей "международного сообщества".

На пресс-конференции южнокорейский президент также говорил об отношениях с КНДР. Он напомнил, что Сеул намерен оказать экономическую помощь Пхеньяну в том случае, если власти народной республики остановят ядерную программу. По словам Юн Сок Ёля, Республика Корея готова оказать содействие нормализации отношений между КНДР и США. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Украина
Южная Корея
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
04.07.2022
Гегемония США рухнет, если они не позволят Японии сделать этот шаг
20.04.2022
США и КНДР «слишком осторожны»: китайская пресса проанализировала перспективы обострения на Корейском полуострове
03.02.2020
Балансирование на краю катастрофы
10.10.2018
В тесном блоке с англосаксами
19.01.2016
Корейская "бомба": интрига за интригой
22.04.2013
Политика и национальная оборона
14.04.2011
Войны наступившего года - в мире тлеют очаги больших конфликтов, готовые воспламениться в любой момент
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 00:18
  • 30422
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"
  • 18.08 22:08
  • 2
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 18.08 15:39
  • 1
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 18.08 15:36
  • 1
На форуме "Армия-2022" прошел конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса
  • 18.08 15:05
  • 98
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 18.08 15:04
  • 1
Роль и место белорусских неонацистов в польских планах по захвату Западной Украины
  • 18.08 14:54
  • 1
«Беспилотный HIMARS»: В США разрабатывают РСЗО AML повышенной мощности, способную работать в автономном режиме
  • 18.08 13:40
  • 1
Россия успешно презентует свое передовое оружие в реальном бою
  • 18.08 13:30
  • 3
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 18.08 12:12
  • 8
Россия нарастит производство Ту-214
  • 18.08 11:24
  • 18
Лучисто-игристое оружие России
  • 18.08 09:55
  • 1
Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ
  • 18.08 03:43
  • 20
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу