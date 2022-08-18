Президент Республики Корея не ответил на вопрос о возможности поставок оружия Киеву

Юн Сок Ёль отметил, что в ситуации вокруг Украины Сеул действует в соответствии с шагами других представителей "международного сообщества"

СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль заявил о готовности оказать помощь в восстановлении Украины, но не ответил на вопрос о возможности поставок наступательного вооружения Киеву. Такую позицию он обозначил в среду на пресс-конференции по случаю 100 дней пребывания на посту.

"Мне сложно что-то сказать здесь и сейчас по вопросу поставок наступательного оружия или военной помощи. Но думаю, что мы приложим все усилия, чтобы украинский народ в кратчайшее время восстановил свободу и национальные активы", - сказал южнокорейский лидер. Трансляцию вел телеканал Уай-ти-эн. Юн Сок Ёль добавил, что в ситуации вокруг Украины Сеул действует в соответствии с шагами других представителей "международного сообщества".

На пресс-конференции южнокорейский президент также говорил об отношениях с КНДР. Он напомнил, что Сеул намерен оказать экономическую помощь Пхеньяну в том случае, если власти народной республики остановят ядерную программу. По словам Юн Сок Ёля, Республика Корея готова оказать содействие нормализации отношений между КНДР и США.