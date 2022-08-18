В Латвии начали сбор пяти миллионов евро на беспилотник Bayraktar TB2 для Украины

ЦАМТО, 17 августа. Латвийская благотворительная организация объявила сбор 5 миллионов евро на турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 для Украины, сообщается на сайте организации.

"Мы приглашаем жителей Латвии сделать пожертвование на "латвийский Bayraktar", который Министерство обороны Латвии планирует купить в Турции для передачи Украине... Подобные акции уже имели место, например, в Польше, Литве, Норвегии и Канаде", – цитирует "РИА Новости" сообщение благотворительной организации.

Проект был запущен 16 августа. По данным на 17:00 мск 16 августа из 5 миллионов евро было собрано 163,8 тыс. евро.

Ранее литовский министр обороны Арвидас Анушаускас сообщил, что Турция решила подарить Литве ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar для Украины, на который в республике уже были собраны деньги. Он отмечал, что 1,5 млн. евро из собранной суммы поступят в Министерство обороны Литвы и пойдут на управляемые ракеты "воздух-земля" к Bayraktar, а оставшиеся 4,4 млн. евро по пожеланию Турции будут направлены "на гуманитарную и иную помощь Украине".