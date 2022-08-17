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Интерфакс-АВН

ВКС получили задачу не допустить нарушения воздушного пространства РФ британским военным самолетом - Минобороны

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: ТАСС

Москва. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Великобритания подала заявку на полет самолета-разведчика с заходом в границы РФ, российские военные считают это провокацией и не допустят нарушения госграницы, заявили в Минобороны РФ.

"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему, в том числе, над территорией Российской Федерации", - сообщили военные.

"Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", - сказали в Минобороны РФ.

"Воздушно-космическим силам России поставлена задача не допустить нарушения воздушного пространства Российской Федерации. Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании", - подчеркнули в ведомстве.

15 августа Минобороны РФ заявило, что Россия поднимала истребитель, чтобы вытеснить британский самолет-нарушитель в районе мыса Святой Нос (разделяет Баренцево и Белое моря).

Как сообщили в ведомстве, дежурными силами ПВО над акваторией Баренцева моря обнаружена неизвестный самолет, который направлялся в сторону российской государственной границы.

"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании", - сообщили в Минобороны РФ 15 августа.

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