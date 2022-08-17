Горелкин предложил Telegram создать центр по работе с требованиями госорганов и жалобами

Мессенджер обязан наладить системную работу по противодействию фейкам, незаконному распространению персональных данных и деструктивной информации, заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что мессенджеру Telegram необходимо сформировать экспертный центр, который будет оценивать жалобы пользователей и реагировать на законные требования государственных органов.

"Считаю, что мессенджеру необходимо сформировать экспертный центр, который будет объективно оценивать жалобы пользователей, проводить собственную аналитическую работу и должным образом реагировать на законные требования государственных органов. Это намного важнее, чем анимированные смайлики", - написал он в своем Telegram-канале во вторник.

Парламентарий подчеркнул, что Telegram "просто обязан наладить системную работу по противодействию фейкам, незаконному распространению персональных данных и деструктивной информации".

"Сейчас, насколько я понимаю, мессенджер использует краудсорсинговый подход, обращая внимание только на те боты и каналы, на которые поступает большое количество жалоб. В условиях СВО [специальной военной операции] и информационной войны такой подход себя не оправдывает - и штрафы, которые сегодня получил Telegram, должны стать определенным сигналом для его руководства", - добавил он.

Во вторник суд в Москве оштрафовал Telegram на 7 млн рублей за отказ удалить канал, публикующий инструкции по проведению диверсий на объектах железнодорожного транспорта. Также суд оштрафовал мессенджер на 4 млн рублей за отказ удалить бот, раскрывающий личные данные российских военных, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине.