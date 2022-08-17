Генштаб РФ: события на Украине создают очаги нестабильности на Ближнем Востоке и в Африке

Как отметили в Генштабе, в частности, "бесконтрольная накачка киевского режима оружием" повышает риски его попадания в руки международных террористов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Сконструированные США и их союзниками события на Украине формируют новые очаги нестабильности в странах Ближнего Востока и Африки. Об этом заявил во вторник начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков в ходе Московской конференции по международной безопасности.

"Деструктивное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке оказывает деятельность Белого дома и за пределами региона. В частности, бесконтрольная накачка киевского режима оружием - на эти цели администрация Байдена уже выделила $4 млрд и планирует выделить еще $4,5 млрд - повышает риски его попадания в руки международных террористов", - сказал Костюков.

Он также добавил, что получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки вооружений. "И дальше - террористическим организациям, в том числе в страны региона", - уточнил он.