Самоходное артиллерийское орудие 2С42 «Лотос» доработают с учётом опыта специальной военной операции на Украине

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Новейшее 120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С42 "Лотос", разрабатываемое для подразделений ВДВ, завершило этап предварительных испытаний. В настоящее время разработчики устраняют недостатки, выявленные в ходе тестирования орудия.

Как сообщили в ЦНИИТочмаш, САО "Лотос" успешно прошло этап предварительных испытаний, государственные испытания планируется начать в третьем квартале следующего года, но это ориентировочно. Сейчас разработчик ведет работу над устранением замечаний, выявленных в ходе испытаний, а также дорабатывает орудие с опытом применения бронетехники в специальной военной операции на Украине.

Судя по заявлениям различных российских компаний, за эти шесть месяцев российская армия получила колоссальный опыт, многие модели бронетехники дорабатываются с учетом СВО.

Предварительные испытания САО 2С42 завершены в полном объеме с положительным результатом. Сейчас ведутся работы по устранению замечаний, полученных в ходе предварительных испытаний

- приводит ТАСС сообщение ЦНИИТочмаша.

Новейшее авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие "Лотос" создано на шасси БМД-4М и предназначено для Воздушно-десантных войск РФ. Масса - 18 тонн, скорость – до 70 км/ч, запас хода – не менее 500 км. Боевой расчет - 4 человека. Скорострельность – 6-8 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы – до 13 км.

САО "Лотос" призвано заменить стоящие на вооружении ВДВ 120-мм самоходные артиллерийско-минометные установки 2С9 "Нона" и ее модификации.