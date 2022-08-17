Россия подписала с Турцией контракт на поставку второго полкового комплекта ЗРС С-400

ЦАМТО, 16 августа. Москва и Анкара заключили контракт на поставку Турции второго полкового комплекта ЗРС С-400, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, об этом сообщил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев на международном форуме "Армия-2022".

"Хочу отметить, что соответствующий контрактный документ уже подписан. Он, в том числе, предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы (в Турции – ред.)", – сказал он.

Директор ФСВТС подчеркнул, что ЗРС С-400 "Триумф" является уникальной системой, которая не имеет аналогов в мире. Более того, ни одно государство еще не приблизилось к созданию зенитной ракетной системы с похожими тактико-техническими характеристиками, отмечает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Россия и Турция заключили контракт стоимостью 2,5 млрд. долл. на поставку первого полкового комплекта ЗРС С-400 (в составе четырех дивизионов) в 2017 году. Поставки по этому контракту были выполнены досрочно в октябре 2019 года.