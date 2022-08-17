"Рособоронэкспорт": в Венесуэле достроят завод по производству автоматов "Калашникова", несмотря на трудности

ЦАМТО, 16 августа. Завод по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле, несмотря на существующие проблемы, будет достроен.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам на полях форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Строительство завода ведется как российскими техническими специалистами, так и венесуэльскими подрядчиками. Несмотря на объективные сложности, объекты будут достроены", – сказал А.Михеев.

Как напоминает агентство, контракт на строительство завода по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год.