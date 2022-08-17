Войти
ЦАМТО

"Рособоронэкспорт": в Венесуэле достроят завод по производству автоматов "Калашникова", несмотря на трудности

771
0
+1
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103
Венесуэльские солдаты с автоматом Калашникова АК-103.
Источник изображения: © EPA/CHICO SANCHEZ

ЦАМТО, 16 августа. Завод по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле, несмотря на существующие проблемы, будет достроен.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам на полях форума "Армия-2022" гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Строительство завода ведется как российскими техническими специалистами, так и венесуэльскими подрядчиками. Несмотря на объективные сложности, объекты будут достроены", – сказал А.Михеев.

Как напоминает агентство, контракт на строительство завода по производству автоматов "Калашникова" в Венесуэле был подписан еще в 2001 году, но эти мощности все еще не запущены. В декабре 2021 года в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству сообщили, что старт производства намечен на 2022 год.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
24.06.2021
Россия в 2021 году планирует экспортировать оружия на $15 млрд
24.08.2020
Глава Рособоронэкспорта: для нас важны все заказчики и все контракты
19.02.2019
Завод в Венесуэле по производству автоматов Калашникова будет построен до конца этого года - Чемезов
05.04.2017
"Рособоронэкспорт": РФ готова к борьбе за заказчика на выставке LAAD-2017 в Бразилии
28.07.2010
В кругу заклятых друзей
22.06.2009
Оружие для НАТО поставит Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.08 22:46
  • 19
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:33
  • 6
Россия нарастит производство Ту-214
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу
  • 17.08 22:17
  • 4
ОАК предложила Минобороны двухместный вариант многоцелевого истребителя Су-57
  • 17.08 21:21
  • 30378
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.08 12:42
  • 16
Лучисто-игристое оружие России
  • 17.08 10:40
  • 1
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
  • 17.08 05:08
  • 2
Атомную подлодку "Арктур" оснастят новым оружием, сообщило КБ "Рубин"
  • 17.08 01:17
  • 2
Российскую БМП «Манул» разработают с учетом опыта спецоперации
  • 17.08 01:11
  • 1
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 16.08 19:30
  • 2
Начало лётных испытаний однодвигательного истребителя Су-75 Checkmate перенесено на 2024 год - Мантуров
  • 16.08 19:01
  • 3
Путин: российские вооружения на десятилетия опережают зарубежные аналоги
  • 16.08 15:23
  • 0
Ядерный терроризм – новая тактика ведения войны киевским режимом
  • 16.08 13:18
  • 0
Турция, ОАЭ, и Мальдивы – доступны для бизнес-авиации и отпускников
  • 16.08 12:22
  • 1
Появились кадры с движением колонны бронеавтомобилей MaxxPro, поставленных для ВСУ