Плохая новость для Украины и НАТО: у России большие планы на Черное море

Надвигающаяся угроза притязаний России в Черном море

Украина получит катастрофический удар, если лишится доступа к Черному морю в результате российской спецоперации, пишет TNI. По мнению автора статьи, НАТО должна усилить свое присутствие в регионе и заодно укрепить безопасность Молдавии.

Илья Тимченко (Ilya Timtchenko)

Западные издания сосредоточились главным образом на том, как Украина успешно отогнала российскую армию от ворот Киева и Харькова. Но битва за Донбасс еще не окончена, а на горизонте маячит еще одно важное сражение — украинская администрация анонсировала крупное контрнаступление на юге. Падение Мариуполя и стремление России занять все черноморское побережье Украины представляют собой великую угрозу. Россия хочет подмять под себя не только Украину, но и всё Черное море.

Береговая линия Украины, простирающаяся от так называемого "Приднестровья" до Мариуполя и Крыма, для России — желанный трофей. Не имея возможности взять Киев или Харьков, но установив сухопутный коридор в Крым, Россия попытается нанести наибольший ущерб. А Украина, лишившись доступа к Черному морю, получит катастрофический удар и превратится в государство-обрубок.

Это стало ясно из недавних инсценированных атак на сепаратистский регион Приднестровье, поддерживаемый Кремлем, интенсивных обстрелов Одессы, российской блокады украинских портов и большого желания Москвы поскорее взять Мариуполь (так в оригинале текста, – Прим. ИноСМИ).

Торговля

Юг Украины — не только ворота к ее экономическим артериям, но и залежи ценных ресурсов. Через порты Черного моря Украина снабжает страны Африки и Ближнего Востока продовольствием, а Европейский союз – железом и сталью. Экономика Украины зависит от экспорта товаров, а он, в свою очередь, — от доступа к Черному морю.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2021 году на черные металлы пришлось 22,4% от общего объема экспорта страны, а на зерно и сопутствующие товары — целых 30%. Часть поставок можно будет перевести на железнодорожный транспорт, но это потребует времени, дорого обойдется и будет не столь эффективно. Кроме того, Россия наносит удары и по железнодорожной и транспортной инфраструктуре Украины.

Лишив Украину доступа к Черному морю, Россия приставит нож к одному из самых уязвимых мест украинской экономики и возьмет в заложники массу голодающих по всему миру.

Энергетический саботаж

На юг Украины приходится основная масса возобновляемых источников энергии в стране: из-за благоприятных условий в плане ветра и солнца именно там многие западные и украинские компании установили ветряные турбины и солнечные батареи. На юге также расположены две крупные АЭС — Южно-Украинская и Запорожская. Последняя оказалась на грани международной экологической и гуманитарной катастрофы — предположительно из-за российских бомбардировок. Ситуация все еще под угрозой, так как русские хранят оружие в машинном отделении первого реактора.

Черноморское побережье Украины богато месторождениями, которые в настоящий момент практически не разрабатываются, но, по оценкам, значительно превосходят разведанные запасы на суше. Российский газопровод проходит через юг Украины чуть выше Николаева и Одессы, касается Молдавии и выходит в Румынию через Орловку. Если Россия поглотит и эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу.

Редкоземельные металлы

Но, пожалуй, важнейший, пусть и незаметный ресурс юго-востока страны — это запасы редкоземельных металлов (меди, никеля и лития) вдоль Украинского щита, пересекающего страну по диагонали с северо-запада на юго-восток. Ценнее всего, пожалуй, литий — неспроста его зовут "белым золотом". Он используется для производства батарей для солнечных панелей, сотовых телефонов, электромобилей и военной техники.

По оценкам украинских исследователей, залежи оксида лития на востоке страны составляют до 500 000 тонн. Если это будет доказано, Украина станет одним из мировых лидеров по запасам лития, причем высочайшие концентрации находятся как раз недалеко от Мариуполя. По мнению Рода Шуновера (Rod Schoonover), бывшего директора отдела окружающей среды и природных ресурсов Национального совета США по разведке, редкоземельные металлы — безусловно, важный фактор в стратегической военной операции Кремля.

Со стороны бизнеса к литиевым месторождениям Украины есть реальный интерес. Австралийская компания European Lithium еще в ноябре заявила о получении прав на два украинских литиевых месторождения. Интересовался ими и Китай: компания Chengxin Lithium подала заявку на получение прав на литий в Донецке и Кропивницком. Если Россия получит над этими месторождениями полный контроль, у нее будет больше переговорных возможностей в том числе с Китаем — и та, и другая перспектива Украину весьма тревожит.

Контроль над Черным морем

Россия считает Черное море "русским озером" и исторически стремилась взять эти воды под свой контроль. Сегодня российский Черноморский флот блокирует украинские порты, препятствует мировому судоходству и обстреливает украинские города крылатыми ракетами. В недавнем прошлом Россия провела в Черноморском регионе антидемократический эксперимент: аннексировала Крым, вторглась в Грузию, заблокировала Керченский пролив и проверила реакцию НАТО.

Украинское побережье жизненно важно для контроля над Черным морем. Киев и его партнеры не должны допустить соглашения о прекращении огня, если оно позволит России укрепить связи между занятыми территориями, установить марионеточные администрации и отрезать Украину от моря.

Кроме того, Украина и Запад не должны угодить в ловушку, раздавая земли ради сомнительных российских гарантий. Из-за неубедительных действий российской армии, упорного сопротивления Украины и оружейных поставок с Запада возможности России для оккупации всего побережья Черного моря значительно сократились. Однако недавние комментарии Кремля напоминают нам, что Россия по-прежнему нацелена на большую победу.

Мариуполь имеет особое значение и не должен оставаться в руках России. Герои "Азовстали" останутся в истории. Да и сам город — слишком большая символическая и стратегическая победа, чтобы мириться с российской оккупацией.

К счастью, Россия завязла в Донбассе и на новое наступление, похоже, не способна, но радоваться рано. Если Россия выберется из донбасской трясины и проведет успешное наступление на юге, под угрозой останется само существование Украины.

Трансатлантическое сообщество много лет игнорировало все предостережения насчет Москвы и теперь должно отнестись к российским устремлениям всерьез, отразить наступление на юге, восстановить свободу судоходства в Черном море и не дать России захватить новые земли.

Этого можно добиться за счет ускоренных поставок на Украину тяжелого вооружения — в том числе ракет большой дальности, высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) или их аналогов, истребителей и бомбардировщиков, а также систем ПВО.

НАТО должна усилить свое присутствие в Черном море в Румынии и Болгарии и укрепить безопасность Молдавии от российского вторжения. Кроме того, США и их партнеры должны ужесточить санкции против России, чтобы не дать ей развивать флот. Наконец, надо надавить на такие страны, как Индия, которые торгуют с государством-агрессором в обход санкций.

Илья Тимченко — научный сотрудник разведывательного проекта Белферовского центра, кандидат на степень магистра государственной политики из Гарвардской школы Кеннеди и стипендиат программы молодых лидеров Белфера